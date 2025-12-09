Champions volley maschile al via: italiane su Sky

Offerte Sky
Champions volley maschile al via: le italiane su Sky

guida tv

Parte oggi anche la Champions League maschile di volley. Tre i club italiani al via: i campioni d'Europa in carica di Perugia, i campioni d'Italia di Trento e Civitanova, che aprirà la tre giorni ospitando i francesi del Montpellier. Tutte le partite live su Sky Sport Arena e NOW

CHAMPIONS AL VIA, L'EDITORIALE DI STEFANO LOCATELLI PER INSIDER

ascolta articolo

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 9 dicembre, la prima giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la sfida Cucine Lube Civitanova-Montpellier Hsc Vb. Mercoledì 10 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Sir Sicoma Monini Perugia-Vh Lvi Praga. Infine giovedì 11 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Trentino Itas-Ach Volley LubianaCon risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Programmazione 1^ giornata di CEV Champions League su Sky e NOW

Martedì 9 dicembre

  • Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Cucine Lube Civitanova-Montpellier Hsc Vb (telecronaca di Giovanni Cristiano)

Mercoledì 10 dicembre

  • Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Sir Sicoma Monini Perugia-Vh Lvi Praga (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)

Giovedì 11 dicembre

  • Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Trentino Itas-Ach Volley Lubiana  (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)

