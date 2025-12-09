Champions volley maschile al via: italiane su Sky

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 9 dicembre, la prima giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la sfida Cucine Lube Civitanova-Montpellier Hsc Vb. Mercoledì 10 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Sir Sicoma Monini Perugia-Vh Lvi Praga. Infine giovedì 11 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Trentino Itas-Ach Volley Lubiana. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.