Champions volley maschile al via: italiane su Sky

Champions volley maschile al via: le italiane su Skyguida tv
Parte oggi anche la Champions League maschile di volley. Tre i club italiani al via: i campioni d'Europa in carica di Perugia, i campioni d'Italia di Trento e Civitanova, che aprirà la tre giorni ospitando i francesi del Montpellier. Tutte le partite live su Sky Sport Arena e NOW
CHAMPIONS AL VIA, L'EDITORIALE DI STEFANO LOCATELLI PER INSIDER
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 9 dicembre, la prima giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la sfida Cucine Lube Civitanova-Montpellier Hsc Vb. Mercoledì 10 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Sir Sicoma Monini Perugia-Vh Lvi Praga. Infine giovedì 11 dicembre in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW Trentino Itas-Ach Volley Lubiana. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
Programmazione 1^ giornata di CEV Champions League su Sky e NOW
Martedì 9 dicembre
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Cucine Lube Civitanova-Montpellier Hsc Vb (telecronaca di Giovanni Cristiano)
Mercoledì 10 dicembre
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Sir Sicoma Monini Perugia-Vh Lvi Praga (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)
Giovedì 11 dicembre
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Trentino Itas-Ach Volley Lubiana (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)