Cev Cup, finale ritorno: Piacenza-Luneburg su Sky

È la notte più importante della storia europea della Gas Sales Piacenza.

Dopo lo 0-3 dell’andata in Germania, tutto sembra in discesa. Ma le finali non perdonano distrazioni. Servono due set per alzare la Cev Cup. Solo due. Ma sono spesso i più difficili. Il Palabanca sarà trascinante, pronto a spingere una squadra arrivata fin qui con merito, a forza di prestazioni di livello e vittorie pesanti. L’entusiasmo è quello delle grandi notti: soldout il Palabanca, e una città intera che vuole vivere una serata speciale. Piacenza arriva al match di ritorno con qualche certezza in più: è passata un’altra settimana e la stella turca Efe Mandıracı può dire che il fastidio alla spalla è ormai un lontano ricordo. E poi c’è Alessandro Bovolenta, il giovane top player degli emiliani che all’andata si è preso la scena con un impatto da top player, a conferma che la sua crescita è evidente e costante. Segnali che si aggiungono a un gruppo che ha dimostrato di avere qualità e soluzioni. Dall’altra parte il Lüneburg di Stefan Hubner non ha più nulla da perdere. E per questo può diventare pericoloso. Piacenza è più forte e gioca davanti alla sua gente: la strada è tracciata, bisogna solo andare. Perché il traguardo è lì. A due set di distanza e questa può essere davvero la notte giusta.

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