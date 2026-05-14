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Italia-Francia: il risultato dell'amichevole di volley femminile in diretta

live Volley

Tanto grande volley nella settimana di Sky, in attesa della Final Four di CEV Champions League maschile (che potrai seguire nel weekend su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Julio Velasco. Contro la Francia alle 21 su Sky Sport Uno il primo di due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre

L'ESTATE AZZURRA DEL VOLLEY SU SKY

in evidenza

ITALIA-FRANCIA LIVE ALLE 21 SU SKY SPORT UNO

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Dove vedere la doppia amichevole Azzurra

Oggi, giovedì 14 maggio alle 21, Italia-Francia si giocherà al Biella Forum e potrai vederla su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Venerdì 15 maggio alle 21, Italia-Francia si giocherà al Pala Igor di Novara, e sarà sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Le convocate della Francia

  • Lilou Ratahiry
  • Fatouimata Fanguedou
  • Amandha Sylves
  • Juliette Fidon
  • Eve Mathi
  • Lena Chameaux
  • Manon Jaegy
  • Fetia Rovira
  • Camille Massuel
  • Amelie Rotar
  • Halimatou Bah
  • Juliette Gelin
  • Rita Sebiti
  • Lorielle Depie
  • Maeva Schalk
  • Enora Danard Selosse

Le Azzurre convocate per le amichevoli di Biella e Novara contro la Francia

Italvolley

Nel weekend la CEV Champions: il calendario

Non solo la Nazionale di Velasco: dall’Inalpi Arena di Torino ci aspetta su Sky una due giorni spettacolare di volley  che assegnerà il titolo continentale per club più importante.

Sabato 16 maggio – semifinali

  • Ore 17 – Pge Projekt Warszawa-Sir Susa Scai Perugia
  • Ore 20.30 – Aluron CMC Warta Zawiercie-Ziraat Bankkart Ankara

Domenica 17 maggio – finali

  • Ore 17 – Finale 3° e 4° posto
  • Ore 20.30 – Finale 1° e 2° posto

Grandissima attesa per le Azzurre!

Il ritorno dell’ItalVolley di Velasco 249 giorni dopo l’oro Mondiale

L’ultima partita era stata la gioia mondiale (la vittoria per tre set a due nella finale di Bangkok), ora l’Italia di Velasco aprirà ufficialmente la stagione con due sfide contro la Francia. I match offriranno al Ct indicazioni preziose con uno sguardo alla Volleyball Nations League (inizio il 3 giugno) e poi appunto all’Europeo.

Doppia amichevole con la Francia live su Sky

Il commento delle due gare sarà affidato a Roberto Prini e ad Alessia Gennari, entrata a far parte della squadra di Sky ad un mese dal ritiro dal volley giocato. Alessia sarà una delle voci tecniche di Sky Sport, insieme a Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano per le partite della Nazionale, con cui ha vinto l’oro europeo nel 2021 ed il bronzo mondiale nel 2022.

Inizia alle 21 (su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) la lunga stagione delle nazionali di volley che ci porterà ad agosto e settembre con l’Europeo che potremo vivere su Sky Sport e NOW. Le ragazze di Velasco partono col primo di due test match contro la Francia.

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