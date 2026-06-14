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Volley Nations League maschile, l'Italia batte la Turchia 29-27, 25-14, 25-20

Volley

Gli azzurri soffrono nel primo set e poi controllano, finisce 29-27, 25-14, 25-20. Super partita di Sani, top scorer con 15 punti. 11 punti a testa per Bottolo e Bovolenta. Lunedì 15 giugno il match di chiusura della Pool 1 contro gli Stati Uniti

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L'Italia non fallisce il terzo match della VNL 2026 contro la Turchia e grazie ad un netto 3-0 (29-27, 25-14, 25-20) si regala la seconda vittoria in questa Pool 1 in Canada. Super partita di Sani, top scorer con 15 punti. 11 punti a testa per Bottolo e Bovolenta. In casa Turchia nessuno in doppia cifra. Partita abbastanza agile per gli azzurri nonostante un primo set complicato (con tre set ball sprecati dai turchi). Poi ottima prova generale e secondo successo dopo quello sulla Germania.

Il tabellino

Il commissario tecnico De Giorgi ha scelto Paolo Porro in palleggio con Alessandro Bovolenta opposto. Giovanni Gargiulo e Giovanni Sanguinetti centrali, capitan Mattia Bottolo e Francesco Sani schiacciatori. Gabriele Laurenzano Libero. Kovac, allenatore della Turchia, ha schierato Yenipazar palleggiatore, A. Lagumdzija opposto, Tumer e Bedirhan centrali, Yuksel e Bayram schiacciatori, Bayraktar libero. Lunedì 15 giugno il match di chiusura della Pool 1 contro gli Stati Uniti. 

 

ITALIA – TURCHIA 3-0 (29-27, 25-14, 25-20)

  • ITALIA: Gargiulo 4, Porro 1, Sani 16, Sanguinetti 8, Bovolenta 11, Bottolo 11, Laurenzano (L). Rychlicki, Porro, Mati, Pace. N.e: Orioli, Boninfante, Mosca. All. De Giorgi
  • TURCHIA: Tumer 3, Yenipazar 1, Bayram 8, Bedirhan 8, Lagumdzija A.9, Yuksel 7, Bayraktar (L), Gurbuz, Kirkit 3, Lagumdzija M 4, Matic 1, Kaya 1, Hatipoglu. N.e: Baltaci. All. Kovac

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