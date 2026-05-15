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Italia-Francia, amichevole per le Azzurre di Velasco: la sfida LIVE

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L'Italia femminile di volley affronta la Francia nella seconda amichevole di preparazione alla stagione che porterà a VNL e agli Europei di fine agosto. Nel primo test, ieri a Biella, la rinnovata Nazionale di Julio Velasco ha vinto contro le transalpine con un netto 3-0. Al PalaIgor di Novara si gioca alle 21, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'ESTATE AZZURRA DEL VOLLEY SU SKY

LIVE

Italia-Francia, la copertura Sky

Il commento della partita è affidato a Roberto Prini e ad Alessia Gennari, entrata a far parte della squadra di Sky ad un mese dal ritiro dal volley giocato. Alessia è una delle voci tecniche di Sky Sport, insieme a Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano per le partite della Nazionale, con cui ha vinto l’oro europeo nel 2021 ed il bronzo mondiale nel 2022. Prima, durante e dopo la partita i collegamenti e le interviste da bordocampo saranno curati da Alessandro Acton.

Italia-Francia, stasera il bis

Prosegue alle 21 (in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) la preparazione della Nazionale femminile dell’Europeo di fine agosto e inizio settembre e che potremo vivere su Sky e NOW. Le ragazze di Velasco sono partite con il piede giusto: ieri il 3-0 alla Francia a Biella, stasera il bis sempre contro le transalpine, al PalaIgor Novara.

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