Il commento della partita è affidato a Roberto Prini e ad Alessia Gennari, entrata a far parte della squadra di Sky ad un mese dal ritiro dal volley giocato. Alessia è una delle voci tecniche di Sky Sport, insieme a Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano per le partite della Nazionale, con cui ha vinto l’oro europeo nel 2021 ed il bronzo mondiale nel 2022. Prima, durante e dopo la partita i collegamenti e le interviste da bordocampo saranno curati da Alessandro Acton.