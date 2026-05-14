Azzurre del volley, doppio test con Francia su Sky

Azzurre volley, doppio test con la Francia su Skyguida tv
Comincia la lunga stagione delle nazionali di volley, che culminerà ad agosto e settembre con l'Europeo da vivere su Sky e NOW. Le ragazze di Julio Velasco partono con due test match contro la Francia
Questa settimana (nel weekend si gicoa anche la Final Four della CEV Champions League maschile, da seguire live su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l’Europeo di agosto e settembre.
Doppia amichevole con la Francia live su Sky
L’Italia sfida due volte la Francia allenata da Cesar Hernández González: prima a Biella giovedì 14 maggio alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e poi, a Novara venerdì 15 maggio alle 21, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Risultati, notizie e highlights dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.
Programmazione test match della Nazionale di volley su Sky e NOW
Ggiovedì 14 maggio
- Alle 21: ITALIA-FRANCIA (Test match Nazionale femminile) su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Alessia Gennari. Inviato Alessandro Acton
Venerdì 15 maggio
- Alle 21: ITALIA-FRANCIA (Test match Nazionale femminile) su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Alessia Gennari. Inviato Alessandro Acton