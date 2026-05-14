Azzurre del volley, doppio test con Francia su Sky

Doppia amichevole con la Francia live su Sky

L’Italia sfida due volte la Francia allenata da Cesar Hernández González: prima a Biella giovedì 14 maggio alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e poi, a Novara venerdì 15 maggio alle 21, sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Risultati, notizie e highlights dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.