Italia-Brasile, il risultato della Volley Nations League in diretta
L'Italia di Fefè De Giorgi affronta il Brasile nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri cercano a Lubiana la prima vittoria della pool dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina, arrivate dopo il bilancio positivo della prima week. Di fronte una delle grandi rivali internazionali, trascinata da un gruppo ricco di qualità ed esperienza. Nel nostro liveblog cronaca e tutti gli aggiornamenti
in evidenza
ITALIA-BRASILE LIVE: 1-0 (25-19)
2° SET: ITALIA-BRASILE 2-5
Altro mani-out di Lucarelli
2° SET: ITALIA-BRASILE 2-4
Porro cerca e trova il muro brasiliano! Reazione Italia
E De Giorgi chiama il time out
2° SET: ITALIA-BRASILE 1-4
Doppio muro del Brasile: quello di Lucarelli è decisivo
2° SET: ITALIA-BRASILE 1-3
Attenzione perché sembra essersi svegliato Darlan... Altra grande diagonale da posto 2
2° SET: ITALIA-BRASILE 1-2
Da posto 2 Darlan scatena una grande diagonale
2° SET: ITALIA-BRASILE 1-1
Parallela vincente di Lucarelli dopo una grande difesa di Bottolo sulla pipe di Adriano
2° SET: ITALIA-BRASILE 1-0
Bovolenta scatena una diagonale perfetta
L'Italia vince il primo set! (25-19)
Ace di Sani!
1° SET: ITALIA-BRASILE 24-19
Sanguinetti porta gli Azzurri al primo set point con un grandissimo primo tempo
Il punto resta del Brasile
1° SET: ITALIA-BRASILE 23-19
Parallela vincente di Lucarelli ma video challenge chiamato dall'Italia per un quattro tocchi
1° SET: ITALIA-BRASILE 23-18
Bovolenta spara fuori l'attacco: ma c'è stato tocco a muro dei brasiliani. Il punto è Azzurro!
1° SET: ITALIA-BRASILE 22-18
Sette di Falvio che Bottolo non riesce a difendere
Altro time out chiamato dal Brasile
1° SET: ITALIA-BRASILE 22-17
Darlan spara fuori un attacco fortissimo
1° SET: ITALIA-BRASILE 21-17
Mani fuori di Luca Porro da posto quattro!!
Time out chiamato da De Giorgi
1° SET: ITALIA-BRASILE 20-17
Scambio lunghissimo chiuso con la vincente di Darlan su cui non basta la difesa di Bovolenta
1° SET: ITALIA-BRASILE 20-16
Sbaglia anche Cortesia in battuta
1° SET: ITALIA-BRASILE 20-15
Sbaglia Bryan e l'Italia torna a +5
1° SET: ITALIA-BRASILE 19-15
Manca la copertura Azzurra dopo l'attacco di Bovolenta
1° SET: ITALIA-BRASILE 19-14
Bryan: diagonale vincente
1° SET: ITALIA-BRASILE 19-13
Bottolo!! Altra grande diagonale da posto 4
1° SET: ITALIA-BRASILE 18-13
Ancora Judson con un primo tempo vincente
1° SET: ITALIA-BRASILE 18-12
Lucarelli ricambia il favore e sbaglia al servizio
1° SET: ITALIA-BRASILE 17-12
E arriva l'ace di Lucarelli, il Brasile torna a -5
1° SET: ITALIA-BRASILE 17-11
Sbaglia Sanguinetti al servizio
1° SET: ITALIA-BRASILE 17-10
Altro attacco in diagonale vincente di Bovolenta
1° SET: ITALIA-BRASILE 16-10
Judson va a segno con un bell'attacco in posto cinque
1° SET: ITALIA-BRASILE 16-9
Attacco potente dalla seconda linea di Bovolenta!
1° SET: ITALIA-BRASILE 15-9
Sbaglia Bovolenta al servizio
1° SET: ITALIA-BRASILE 15-8
Punto di Luca Porro! Dopo il video check, confermato il punto agli Azzurri, l'ultimo tocco è di Adriano
1° SET: ITALIA-BRASILE 14-8
Diagonale di Adriano da posto 4 a segno
1° SET: ITALIA-BRASILE 14-7
Bottolo dalla seconda linea: pipe perfetta dopo il primo vero rally del match
1° SET: ITALIA-BRASILE 13-7
Sbaglia Bottolo: quarto errore al servizio per gli Azzurri
1° SET: ITALIA-BRASILE 13-6
Bovolenta mette già una diagonale molto stretta
1° SET: ITALIA-BRASILE 12-6
Bottolo è decisamente in forma... Ace!
1° SET: ITALIA-BRASILE 11-6
Ancora Bottolo! Il suo diagonale spezza le mani al muro brasiliano
1° SET: ITALIA-BRASILE 10-6
Sbaglia il servizio Sbertoli
1° SET: ITALIA-BRASILE 10-5
Bottolo!! Diagonale potentissima da posto 4. Italia a +5
Time-out chiamato dal Brasile
1° SET: ITALIA-BRASILE 9-5
Pallonetto vincente di Bottolo
1° SET: ITALIA-BRASILE 8-5
Arriva l'errore di Darlan
1° SET: ITALIA-BRASILE 7-5
Bovolenta! Parallela vincente dalla seconda linea
1° SET: ITALIA-BRASILE 6-5
Errore anche di Sanguinetti in battuta
1° SET: ITALIA-BRASILE 6-4
Lungo il servizio di Darlan
1° SET: ITALIA-BRASILE 5-4
Diagonale perfetta di Lucarelli che Laurenzano non riesce a difendere
1° SET: ITALIA-BRASILE 5-3
Sanguinetti con un ottimo primo tempo
1° SET: ITALIA-BRASILE 4-3
Errore in battuta di Bovolenta
1° SET: ITALIA-BRASILE 4-2
Che muro di Porro!! Punto azzurro sulla diagonale di Darlan
1° SET: ITALIA-BRASILE 3-2
Ace di Bovolenta! A 108 km/h!
1° SET: ITALIA-BRASILE 2-2
Sanguinetti! Primo tempo no look
1° SET: ITALIA-BRASILE 1-2
Passa la pipe di Lucarelli
1° SET: ITALIA-BRASILE 1-1
Monster block di Cortesia!!
1° SET: ITALIA-BRASILE 0-1
Colpo vincente dalla seconda linea per Darlan che trova il muro fuori Azzurro
Il sestetto del Brasile
Judson-Flavio, Lucarelli-Ariano, Darlan-Cachopa e Maique
Il sestetto dell'Italia
Bottolo-L.Porro, Cortesia-Sanguinetti, Sbertoli-Bovolenta e Laurenzano
E' il momento degli inni nazionali!
Squadre in campo! Manca sempre meno all'inizio del match
Le date della fase finale nella Volley Nations League
Le migliori otto voleranno a Ningbo, in Cina:
- Quarti di finale: 29-30 luglio
- Semifinali: 1 agosto
- Finale 3° posto: 2 agosto
- Finale: 2 agosto
La classifica di Vnl in attesa di Italia-Brasile
- Ucraina - 16 punti
- USA - 15
- Giappone - 14
- Slovenia - 11
- Brasile - 11
- Polonia - 11
- Italia - 10
- Serbia - 9
- Turchia - 9
- Bulgaria - 9
- Belgio - 9
- Francia - 6
- Germania - 6
- Argentina - 6
- Canada - 6
- Iran - 5
- China - 4
- Cuba - 2
"È tempo di reagire": il post della Federazione sui social
I risultati degli altri match di Volleyball Nations League
Ucraina-Canada 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-23)
Brasile, una rivale storica per il riscatto azzurro
Per l'Italia la sfida contro il Brasile è anche un banco di prova importante dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina. Gli Azzurri cercano la prima vittoria nella pool di Lubiana contro una delle nazionali più prestigiose del volley mondiale, capace di abbinare esperienza, fisicità e talento in ogni reparto.
"Un'altra Italia" al lavoro in Val di Fiemme
Un secondo gruppo di giocatori contestualmente si allenerà fino a domenica 28 giugno
- Palleggiatori: Simone Giannelli*, Mattia Boninfante; Nicola Zonta**
- Centrali: Francesco Comparoni, Roberto Russo, Andrea Truocchio
- Schiacciatori: Tim Held, Tommaso Ichino, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti
- Opposti: Yuri Romanò, Tommaso Guzzo
- Liberi: Fabio Balaso*, Matteo Staforini**
* dalle ore 13 del 24 giugno
** fino alle ore 8 del 24 giugno
I convocati dell'Italia
- Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli
- Opposti: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta.
- Schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro.
- Centrali: Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca.
- Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.
I convocati del Brasile
- Palleggiatori: Matheus Silva Gonçalves, Fernando Gil Kreling
- Opposti: Darlan Ferreira Souza, Bryan Lucas Alves da Silva
- Schiacciatori: Adriano Fernandes P.X. Cavalcante, Henrique Dantas Nóbrega Honorato, Douglas Correia De Souza, Ricardo Lucarelli Souza, Arthur Bento Buczmiejuk.
- Centrali: Matheus Bispo dos Santos, Judson Amabel Nunes da Cunha Jr, Flavio Resende Gualberto
- Liberi: Maique Reis Nascimento, Douglas Pureza.
Il calendario dell'Italia nella Week 3
Dopo Lubiana gli Azzurri voleranno a Osaka, in Giappone, per la terza e ultima settimana delle gare preliminari:
- Giappone-Italia (mercoledì 15 luglio, ore 12.20)
- Belgio-Italia (giovedì 16 luglio, ore 8.30)
- Argentina-Italia (sabato 18 luglio, ore 12.20)
- Cuba-Italia (domenica 19 luglio, ore 9.30)
Il calendario dell'Italia nella Week 2
Dopo la sfida contro il Brasile, gli Azzurri scenderanno in campo il prossimo 28 giugno
- Italia-Slovenia (domenica 28 giugno, ore 20.30)
I risultati dell'Italia nella Week 2
Azzurri inseriti nella Pool 6 a Lubiana:
- Italia- Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15)
- Italia-Ucraina 0-3 (23-25; 19-25; 16-25)
I risultati dell'Italia nella Week 1
La Nazionale di De Giorgi è stata impegnata in Canada dal 10 al 14 giugno. Ecco come era andata:
- Francia-Italia 3-2 (19-25, 29-27, 23-25, 25-23, 16-14)
- Germania-Italia 1-3 (20-25, 25-20, 21-25, 31-33)
- Turchia-Italia 0-3 (27-29, 14-25, 20-25)
- Stati Uniti-Italia 2-3 (18-25, 25-15, 19-25, 25-18, 10-15)
Italia-Brasile LIVE dalle 20
Dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina, l'Italia di De Giorgi cerca il riscatto nella Week 2 della Nations League maschile di volley 2026. A Lubiana gli Azzurri affrontano il Brasile, una delle grandi rivali internazionali e formazione ricca di talento. Obiettivo prima vittoria nella pool slovena per l'Italia. Segui il liveblog del match su skysport.it