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Italia-Brasile, il risultato della Volley Nations League in diretta

live volley maschile

L'Italia di Fefè De Giorgi affronta il Brasile nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri cercano a Lubiana la prima vittoria della pool dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina, arrivate dopo il bilancio positivo della prima week. Di fronte una delle grandi rivali internazionali, trascinata da un gruppo ricco di qualità ed esperienza. Nel nostro liveblog cronaca e tutti gli aggiornamenti

in evidenza

ITALIA-BRASILE LIVE: 1-0 (25-19)

LIVE

2° SET: ITALIA-BRASILE 2-5

Altro mani-out di Lucarelli

2° SET: ITALIA-BRASILE 2-4

Porro cerca e trova il muro brasiliano! Reazione Italia

E De Giorgi chiama il time out

2° SET: ITALIA-BRASILE 1-4

Doppio muro del Brasile: quello di Lucarelli è decisivo

2° SET: ITALIA-BRASILE 1-3

Attenzione perché sembra essersi svegliato Darlan... Altra grande diagonale da posto 2

2° SET: ITALIA-BRASILE 1-2

Da posto 2 Darlan scatena una grande diagonale

2° SET: ITALIA-BRASILE 1-1

Parallela vincente di Lucarelli dopo una grande difesa di Bottolo sulla pipe di Adriano

2° SET: ITALIA-BRASILE 1-0

Bovolenta scatena una diagonale perfetta

L'Italia vince il primo set! (25-19)

Ace di Sani!

1° SET: ITALIA-BRASILE 24-19

Sanguinetti porta gli Azzurri al primo set point con un grandissimo primo tempo

Il punto resta del Brasile

1° SET: ITALIA-BRASILE 23-19

Parallela vincente di Lucarelli ma video challenge chiamato dall'Italia per un quattro tocchi

1° SET: ITALIA-BRASILE 23-18

Bovolenta spara fuori l'attacco: ma c'è stato tocco a muro dei brasiliani. Il punto è Azzurro!

1° SET: ITALIA-BRASILE 22-18

Sette di Falvio che Bottolo non riesce a difendere

Altro time out chiamato dal Brasile

1° SET: ITALIA-BRASILE 22-17

Darlan spara fuori un attacco fortissimo

1° SET: ITALIA-BRASILE 21-17

Mani fuori di Luca Porro da posto quattro!!

Time out chiamato da De Giorgi

1° SET: ITALIA-BRASILE 20-17

Scambio lunghissimo chiuso con la vincente di Darlan su cui non basta la difesa di Bovolenta

1° SET: ITALIA-BRASILE 20-16

Sbaglia anche Cortesia in battuta

1° SET: ITALIA-BRASILE 20-15

Sbaglia Bryan e l'Italia torna a +5

1° SET: ITALIA-BRASILE 19-15

Manca la copertura Azzurra dopo l'attacco di Bovolenta

1° SET: ITALIA-BRASILE 19-14

Bryan: diagonale vincente

1° SET: ITALIA-BRASILE 19-13

Bottolo!! Altra grande diagonale da posto 4

1° SET: ITALIA-BRASILE 18-13

Ancora Judson con un primo tempo vincente

1° SET: ITALIA-BRASILE 18-12

Lucarelli ricambia il favore e sbaglia al servizio

1° SET: ITALIA-BRASILE 17-12

E arriva l'ace di Lucarelli, il Brasile torna a -5

1° SET: ITALIA-BRASILE 17-11

Sbaglia Sanguinetti al servizio

1° SET: ITALIA-BRASILE 17-10

Altro attacco in diagonale vincente di Bovolenta

1° SET: ITALIA-BRASILE 16-10

Judson va a segno con un bell'attacco in posto cinque

1° SET: ITALIA-BRASILE 16-9

Attacco potente dalla seconda linea di Bovolenta! 

1° SET: ITALIA-BRASILE 15-9

Sbaglia Bovolenta al servizio

1° SET: ITALIA-BRASILE 15-8

Punto di Luca Porro! Dopo il video check, confermato il punto agli Azzurri, l'ultimo tocco è di Adriano

1° SET: ITALIA-BRASILE 14-8

Diagonale di Adriano da posto 4 a segno

1° SET: ITALIA-BRASILE 14-7

Bottolo dalla seconda linea: pipe perfetta dopo il primo vero rally del match

1° SET: ITALIA-BRASILE 13-7

Sbaglia Bottolo: quarto errore al servizio per gli Azzurri

1° SET: ITALIA-BRASILE 13-6

Bovolenta mette già una diagonale molto stretta

1° SET: ITALIA-BRASILE 12-6

Bottolo è decisamente in forma... Ace!

1° SET: ITALIA-BRASILE 11-6

Ancora Bottolo! Il suo diagonale spezza le mani al muro brasiliano

1° SET: ITALIA-BRASILE 10-6

Sbaglia il servizio Sbertoli

1° SET: ITALIA-BRASILE 10-5

Bottolo!! Diagonale potentissima da posto 4. Italia a +5

Time-out chiamato dal Brasile

1° SET: ITALIA-BRASILE 9-5

Pallonetto vincente di Bottolo

1° SET: ITALIA-BRASILE 8-5

Arriva l'errore di Darlan

1° SET: ITALIA-BRASILE 7-5

Bovolenta! Parallela vincente dalla seconda linea

1° SET: ITALIA-BRASILE 6-5

Errore anche di Sanguinetti in battuta

1° SET: ITALIA-BRASILE 6-4

Lungo il servizio di Darlan

1° SET: ITALIA-BRASILE 5-4

Diagonale perfetta di Lucarelli che Laurenzano non riesce a difendere

1° SET: ITALIA-BRASILE 5-3

Sanguinetti con un ottimo primo tempo

1° SET: ITALIA-BRASILE 4-3

Errore in battuta di Bovolenta

1° SET: ITALIA-BRASILE 4-2

Che muro di Porro!! Punto azzurro sulla diagonale di Darlan

1° SET: ITALIA-BRASILE 3-2

Ace di Bovolenta! A 108 km/h!

1° SET: ITALIA-BRASILE 2-2

Sanguinetti! Primo tempo no look

1° SET: ITALIA-BRASILE 1-2

Passa la pipe di Lucarelli 

1° SET: ITALIA-BRASILE 1-1

Monster block di Cortesia!!

1° SET: ITALIA-BRASILE 0-1

Colpo vincente dalla seconda linea per Darlan che trova il muro fuori Azzurro

Il sestetto del Brasile

Judson-Flavio, Lucarelli-Ariano, Darlan-Cachopa e Maique

Il sestetto dell'Italia

Bottolo-L.Porro, Cortesia-Sanguinetti, Sbertoli-Bovolenta e Laurenzano

E' il momento degli inni nazionali!

Squadre in campo! Manca sempre meno all'inizio del match

Le date della fase finale nella Volley Nations League

Le migliori otto voleranno a Ningbo, in Cina:

  • Quarti di finale: 29-30 luglio
  • Semifinali: 1 agosto
  • Finale 3° posto: 2 agosto
  • Finale: 2 agosto

La classifica di Vnl in attesa di Italia-Brasile

  • Ucraina - 16 punti
  • USA - 15 
  • Giappone - 14
  • Slovenia - 11
  • Brasile - 11
  • Polonia - 11
  • Italia - 10
  • Serbia - 9
  • Turchia - 9
  • Bulgaria - 9
  • Belgio - 9
  • Francia - 6
  • Germania - 6
  • Argentina - 6
  • Canada - 6
  • Iran - 5
  • China - 4
  • Cuba - 2

"È tempo di reagire": il post della Federazione sui social

I risultati degli altri match di Volleyball Nations League

Ucraina-Canada 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-23)

Brasile, una rivale storica per il riscatto azzurro

Per l'Italia la sfida contro il Brasile è anche un banco di prova importante dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina. Gli Azzurri cercano la prima vittoria nella pool di Lubiana contro una delle nazionali più prestigiose del volley mondiale, capace di abbinare esperienza, fisicità e talento in ogni reparto.

"Un'altra Italia" al lavoro in Val di Fiemme

Un secondo gruppo di giocatori contestualmente si allenerà fino a domenica 28 giugno

  • Palleggiatori: Simone Giannelli*, Mattia Boninfante; Nicola Zonta**
  • Centrali: Francesco Comparoni, Roberto Russo, Andrea Truocchio
  • Schiacciatori: Tim Held, Tommaso Ichino, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti
  • Opposti: Yuri Romanò, Tommaso Guzzo
  • Liberi: Fabio Balaso*, Matteo Staforini**

* dalle ore 13 del 24 giugno

**  fino alle ore 8 del 24 giugno

I convocati dell'Italia

  • Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli
  • Opposti: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta.
  • Schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro.
  • Centrali: Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca.
  • Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace.

I convocati del Brasile

  • Palleggiatori: Matheus Silva Gonçalves, Fernando Gil Kreling
  • Opposti: Darlan Ferreira Souza, Bryan Lucas Alves da Silva
  • Schiacciatori: Adriano Fernandes P.X. Cavalcante, Henrique Dantas Nóbrega Honorato, Douglas Correia De Souza, Ricardo Lucarelli Souza, Arthur Bento Buczmiejuk.
  • Centrali: Matheus Bispo dos Santos, Judson Amabel Nunes da Cunha Jr, Flavio Resende Gualberto
  • Liberi: Maique Reis Nascimento, Douglas Pureza.

Il calendario dell'Italia nella Week 3

Dopo Lubiana gli Azzurri voleranno a Osaka, in Giappone, per la terza e ultima settimana delle gare preliminari:

  • Giappone-Italia (mercoledì 15 luglio, ore 12.20)
  • Belgio-Italia (giovedì 16 luglio, ore 8.30)
  • Argentina-Italia (sabato 18 luglio, ore 12.20)
  • Cuba-Italia (domenica 19 luglio, ore 9.30)

Il calendario dell'Italia nella Week 2

Dopo la sfida contro il Brasile, gli Azzurri scenderanno in campo il prossimo 28 giugno

  • Italia-Slovenia (domenica 28 giugno, ore 20.30)

I risultati dell'Italia nella Week 2

Azzurri inseriti nella Pool 6 a Lubiana:

  • Italia- Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15)
  • Italia-Ucraina 0-3 (23-25; 19-25; 16-25)

I risultati dell'Italia nella Week 1

La Nazionale di De Giorgi è stata impegnata in Canada dal 10 al 14 giugno. Ecco come era andata:

  • Francia-Italia 3-2 (19-25, 29-27, 23-25, 25-23, 16-14)
  • Germania-Italia 1-3 (20-25, 25-20, 21-25, 31-33)
  • Turchia-Italia 0-3 (27-29, 14-25, 20-25)
  • Stati Uniti-Italia 2-3 (18-25, 25-15, 19-25, 25-18, 10-15)

Italia-Brasile LIVE dalle 20

Dopo le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina, l'Italia di De Giorgi cerca il riscatto nella Week 2 della Nations League maschile di volley 2026. A Lubiana gli Azzurri affrontano il Brasile, una delle grandi rivali internazionali e formazione ricca di talento. Obiettivo prima vittoria nella pool slovena per l'Italia. Segui il liveblog del match su skysport.it

italia

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