Volley Nations League femminile, Italia-Giappone LIVE

La sfida tra Giappone e Italia, in campo a Pasig City, Filippine, chiude la seconda settimana della Nations League di volley per le Azzurre di Velasco, che devono riscattare il pesante 0-3 di sabato contro gli Stati Uniti. L'Italia, che in classifica ha 5 vittorie e 2 sconfitte, ha l'obiettivo di vincere per restare nel gruppo di testa del suo girone. L'avversaria odierna è il Giappone, che ha uno score di 6 vittorie e 1 sola sconfitta

USA-ITALIA 3-0, LA CRONACA