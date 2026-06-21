Volley Nations League femminile, Italia-Giappone LIVE
La sfida tra Giappone e Italia, in campo a Pasig City, Filippine, chiude la seconda settimana della Nations League di volley per le Azzurre di Velasco, che devono riscattare il pesante 0-3 di sabato contro gli Stati Uniti. L'Italia, che in classifica ha 5 vittorie e 2 sconfitte, ha l'obiettivo di vincere per restare nel gruppo di testa del suo girone. L'avversaria odierna è il Giappone, che ha uno score di 6 vittorie e 1 sola sconfitta
Ita 7-Gia 6
Gran punto di Omoruyi!
Ita 6-Gia 6
Punto di Fahr
Ita 5-Gia 6
Gran diagonale di Shimamura
Ita 5-Gia 5
Attacco di Omoruyi
Ita 4-Gia 4
Primo tempo di Fahr
Ita 3-Gia 4
Primo tempo di Shimamura
Ita 3-Gia 3
Gran punto di Antropova
Ita 2-Gia 3
Nervini fuori da posto 4
2-2
Pallonetto vincente di Wada
Italia 2-1
In rete il servizio di Sato
Giappone 1-1
Punto per il Giappone, primo tempo Yamada
Si gioca! Primo punto azzurro
Italia 1-0, primo tempo Nwakalor
Il sestetto giapponese
Giappone: Wada, Shimamura, Ishikawa, Sato, Sakae, Yamada, Fukudome (L)
Il sestetto italiano
Italia: Cambi, Nwakalor, Nervini, Fahr, Omoruyi, Antropova, Fersino (L)
I colori in campo
L'Italia giocherà con la tradizionale maglia azzurra, pantaloncini azzurri.
Giappone in maglia bianca con banda rossa, pantaloncini rossi.
Ora l'inno nazionale giapponese
Applausi per l'inno di Mameli, ora tocca all'inno giapponese.
Il momento degli inni nazionali
Tra 5' il via a Italia-Giappone, da seguire su skysport.it. Si parte con l'inno nazionale italiano.
Tante "italiane" nel Giappone
C’è tanta Italia nel Giappone di Akbas. A partire da Nanami Seki, palleggiatrice titolare, che gioca a Busto Arsizio. Stesso club italiano, da quest’anno, per l’opposto Yukiko Wada. La schiacciatrice Mayu Ishikawa ha un passato a Firenze e Novara, mentre Yoshino Sato è appena arrivata alla Vero Volley Milano, dove ha giocato il libero Satomi Fukudome.
Gli arbitri di Italia-Giappone
La coppia arbitrale che dirigerà Italia-Giappone sarà composta dal turco Ozan Çaği Sarikaya, in qualità di 1° arbitro, mentre l'australiana Carla Hoorweg sarà 2ª direttrice di gara.
Le capitane alla scoperta di Pasig City
Le capitane delle Nazionali impegnate nelle sfide di Pasig city, tra cui la nostra Carlotta Cambi, alla scoperta delle bellezze del luogo.
Le convocate di Akbas per la seconda settimana di VNL
Queste le atlete convocate da Ferhat Akbas per le sfide nelle Filippine:
Palleggiatrici:
- 6. Nanami Seki
- 7. Erika Sakae
- 10. Tsukasa Nakagawa
Centrali:
- 3. Haruyo Shimamura
- 11. Nichika Yamada
- 2. Ayaka Araki
- 23. Miina Inoue
- 13. Yamaguchi
Schiacciatrici-ricevitrici:
- 1.Yukiko Wada
- 4. Mayu Ishikawa
- 5. Yoshino Sato
- 16. Hinata Shigihara
- 22. Ayane Kitamado
- 26. Miku Akimoto
Liberi
- 12. Satomi Fukudome
- 19. Mana Nishizaki
Le convocate di Velasco per la seconda settimana di VNL
Queste le scelte di Julio Velasco per le partite della seconda settimana di VNL:
Palleggiatrici:
- 3. Carlotta Cambi (C)
- 29. Francesca Scola
Schiacciatrici:
- 16. Stella Nervini
- 21. Loveth Omoruyi
- 22. Gaia Giovannini
- 24. Ekaterina Antropova
Centrali:
- 2. Denise Meli
- 14. Linda Nwakalor
- 19. Sarah Fahr
- 25. Linda Manfredini
Opposti:
- 15. Merit Adigwe
- 31. Josephina Obossa
Liberi:
- 7. Eleonora Fersino
- 10. Ilenia Moro
Cambi: "Sono mancati concentrazione e cinismo"
L'analisi della capitana azzurra, Carlotta Cambi, della sconfitta contro gli Usa: "Abbiamo ricevuto male, attaccato in maniera non precisa con alzate non ideali e anche in fase muro difesa abbiamo faticato. Nel primo set nel punto a punto è mancato un pizzico di sprint perché quando arrivi ai vantaggi diventa una questione di concentrazione e cinismo che sono mancati".
Fahr: "Contro Usa troppi errori gratuiti"
Tanta amarezza tra le Azzurre dopo la sconfitta contro gli Usa: "Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non ci fossimo con la testa", ha detto Sarah Fahr. "Abbiamo commesso troppi errori gratuiti contro una squadra che si è dimostrata molto solida in fase di muro difesa. Ci sono tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare per affrontare questo tipo di avversarie".
Cosa non ha funzionato contro gli Stati Uniti?
Ieri la sconfitta per 3-0 contro gli Usa, apparsi nettamente superiori alle azzurre. Cosa non ha funzionato?
Seconda sconfitta in Volleyball Nations League per l'Italia di VelascoVai al contenuto
La classifica della VNL femminile
Ecco la classifica della VNL femminile:
- Usa 7 vittorie - 1 sconfitta
- Brasile 7 vittorie - 0 sconfitte
- Giappone 6 vittorie - 1 sconfitta
- Polonia 6 vittorie - 1 sconfitta
- Italia 5 vittorie - 2 sconfitte
- Turchia 5 vittorie - 2 sconfitte
- Cina 5 vittorie - 2 sconfitte
- Canada 4 vittorie - 3 sconfitte
- Paesi Bassi 3 vittorie - 4 sconfitte
- Repubblica Ceca 3 vittorie - 4 sconfitte
- Serbia 2 vittorie - 6 sconfitte
- Germania 2 vittorie - 5 sconfitte
- Thailandia 2 vittorie - 5 sconfitte
- Ucraina 2 vittorie - 6 sconfitte
- Belgio 2 vittorie - 5 sconfitte
- Bulgaria 2 vittorie - 6 sconfitte
- Repubblica Dominicana 1 vittoria - 6 sconfitte
- Francia 1 vittoria - 6 sconfitte
Alle 14 Italia-Giappone da seguire LIVE su Skysport.it
Buon pomeriggio e ben ritrovati per quest'ultimo impegno della Nazionale azzurra di volley nella seconda settimana della Nations League femminile. Le azzurre di Julio Velasco sono reduci dalla sconfitta, netta, di sabato contro gli Stati Uniti per 3-0 e oggi cercano il riscatto contro un Giappone che si sta ben comportando in questa fase iniziale della manifestazione.