Europei maschili in Italia, Mattarella sarà a Napoli per la gara inaugurale

Il presidente della Repubblica Mattarella sarà in tribuna a piazza del Plebiscito, a Napoli, per la gara inaugurale dei Campionati europei maschili di pallavolo. Il torneo è stato presentato a Roma, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre VNL, ITALIA-UCRAINA 3-1 ascolta articolo

Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna a piazza del Plebiscito, a Napoli, per la gara inaugurale, il 10 settembre, dei Campionati europei maschili di pallavolo. Il grande evento, organizzato dall’Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, si svolgerà tra Napoli, Modena, Torino e Milano dal 10 al 26 settembre prossimi, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ed è stato presentato a Roma. Presenti alla conferenza il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente della Confederazione europea di volley, Roko Sikiri. Collegati in video il commissario tecnico dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi e il capitano Simone Giannelli.

In collegamento dal ritiro della Nazionale a Cavalese, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha fatto il punto sul momento degli azzurri: "Dopo una vittoria bisogna accettare una nuova sfida: le medaglie conquistate vanno lasciate alle spalle per continuare a crescere. Il gruppo ha già vissuto esperienze importanti tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei". Sempre da Cavalese è intervenuto il capitano azzurro Simone Giannelli: "Abbiamo una responsabilità verso tutti coloro che ci seguono e vogliamo essere un esempio. Davanti al pubblico italiano daremo, come sempre, tutto quello che abbiamo. Non bisogna mai sentirsi arrivati: bisogna continuare a studiare e migliorarsi ogni giorno".

Il calendario dell'Italia nella prima fase: 10 settembre, alle 21.05: Italia-Svezia (Napoli)

(Napoli) 12 settembre, alle 21.05: Italia-Grecia (Modena)

(Modena) 13 settembre, alle 21.05: Italia-Slovacchia (Modena)

(Modena) 15 settembre, alle 21.05: Italia-Repubblica Ceca (Modena)

(Modena) 17 settembre, alle 21.05: Italia-Slovenia (Modena) La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale il 22 settembre sempre in Bulgaria e il 23 a Torino. La nuova Arena Milano, quartiere Santa Giulia, sarà la sede di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre.