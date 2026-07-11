Italia-Canada 3-2, grande rimonta: azzurre qualificate alle Final Eight di Vnlvnl femminile
L'Italia di Velasco è qualificata alle Final Eight di Macao e lo fa con una rimonta da applausi. Le Azzurre battono il Canada 3-2 (22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5), conquistano l'ottava vittoria in dieci partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica di Nations League con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio
L'Italia conquista due punti molto importanti e stacca matematicamente il pass per le Final Eight di Nations League, al termine di una sfida spettacolare contro il Canada. Le azzurre di Julio Velasco rimontano dallo 0-2, imponendosi 3-2 (22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5) grazie a una prova di carattere e qualità, trascinate dai 37 punti di una straordinaria Ekaterina Antropova. Dopo aver perso i primi due set, l'Italia ha cambiato marcia nel momento più difficile della partita. Decisiva la scossa impressa da Velasco nel quarto parziale, quando le azzurre erano sotto 17-20: da quel momento è arrivata la rimonta, completata con un tie-break dominato dall'inizio alla fine.
Italia prima in Vnl se... Le combinazioni
Il successo permette all'Italia di salire a quota 26 punti, agganciando al primo posto della classifica Brasile e Stati Uniti. La corsa alla vetta della fase preliminare si deciderà nell'ultima giornata: le verdeoro e le statunitensi si affronteranno tra loro alle 5 italiane, mentre le azzurre scenderanno in campo alle 14 contro la Cina, con la possibilità di chiudere da sole in testa alla Nations League. La qualificazione alle Finals è già in cassaforte: agli atti conclusivi accedono le prime sette classificate della fase preliminare più la Cina, qualificata di diritto come Paese ospitante (oppure l'ottava se le cinesi dovessero chiudere tra le prime sette). Le Finals si disputeranno proprio a Macao dal 22 al 26 luglio: quarti di finale il 22 e 23 luglio, semifinali il 25 e finali il 26 luglio.
La classifica di Vnl femminile
Stati Uniti (9 vinte, 26 punti)
Italia (9 vinte, 26 punti)
Brasile (9 vinte, 26 punti)
Olanda (7 vinte, 21 punti)
Canada (7 vinte, 21 punti)
Giappone (7 vinte, 19 punti)
Turchia (7 vinte, 19 punti)
Polonia (7 vinte, 19 punti)
Cina (6 vinte, 18 punti)
Repubblica Ceca (5 vinte, 14 punti)
Germania (4 vinte, 14 punti)
Belgio (4 vinte, 10 punti)
Serbia (3 vinte, 14 punti)
Thailandia (3 vinte, 12 punti)
Repubblica Dominicana (2 vinte, 8 punti)
Ucraina (2 vinte, 7 punti)
Francia (2 vinte, 6 punti)