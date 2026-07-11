L'Italia di Velasco è qualificata alle Final Eight di Macao e lo fa con una rimonta da applausi. Le Azzurre battono il Canada 3-2 (22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5), conquistano l'ottava vittoria in dieci partite e agganciano Brasile e Stati Uniti al comando della classifica di Nations League con 26 punti. Domani alle 14 l'ultima sfida della fase preliminare contro la Cina, con l'obiettivo di chiudere in vetta da sole in vista della fase finale in programma dal 22 al 26 luglio

L'Italia conquista due punti molto importanti e stacca matematicamente il pass per le Final Eight di Nations League, al termine di una sfida spettacolare contro il Canada. Le azzurre di Julio Velasco rimontano dallo 0-2, imponendosi 3-2 (22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5) grazie a una prova di carattere e qualità, trascinate dai 37 punti di una straordinaria Ekaterina Antropova. Dopo aver perso i primi due set, l'Italia ha cambiato marcia nel momento più difficile della partita. Decisiva la scossa impressa da Velasco nel quarto parziale, quando le azzurre erano sotto 17-20: da quel momento è arrivata la rimonta, completata con un tie-break dominato dall'inizio alla fine.