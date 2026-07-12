L'Italia chiude la fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 con un'altra vittoria al tie-break, battendo la Cina 3-2 dopo essere stata sotto 2-1. Le azzurre di Julio Velasco conquistano il decimo successo in dodici partite, chiudono al secondo posto con 28 punti e volano alle Finals di Macao (22-26 luglio) dove nei quarti affronteranno una tra Giappone e Olanda. Decisive le prestazioni di Antropova (28 punti), Fahr (16) e una straordinaria Fersino in difesa

Ancora una rimonta, ancora un tie-break vincente. Dopo il successo contro il Canada, l'Italia supera anche la Cina per 3-2 (25-19, 21-25, 22-25, 25-12, 15-12), reagendo dopo essere finita sotto 2-1 e confermando grande carattere nell'ultima gara della fase preliminare. Nel quarto set le azzurre hanno ritrovato incisività a muro e al servizio, mentre nel tie-break fanno la differenza la solidità difensiva di Fersino e gli attacchi di Nervini e Antropova. L'opposta chiude da top scorer con 28 punti, seguita da Fahr (16). Con questo successo la squadra di Velasco chiude la prima fase al secondo posto e si qualifica alle Finals di Macao, dove nei quarti di finale sfiderà la settima classificata (una tra Giappone e Olanda in base al risultato delle olandesi che questa sera alle 20 sfidano la Serbia).