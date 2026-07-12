L'Italia femminile Under 18 e quella Under 22 di pallavolo sono campionesse d'Europa. Un traguardo storico per il volley azzurro, che ha vinto due campionati europei di categoria in un solo giorno. Le ragazze dell'Under 18 di Stefano Gregoris hanno battuto con un netto 3-0 la Turchia in finale (25-20, 25-16, 25-15), mentre l'Under 22 di Nino Gagliardi ha vinto 3-1 contro la Serbia (21-25, 19-25, 25-18, 13-25).

Presidente Fipav: "Giornata straordinaria per la pallavolo italiana"

Il presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, ha commentato: "Quella di oggi è una giornata straordinaria per la pallavolo italiana. È una grandissima gioia vedere ancora una volta l'Italia sul tetto d'Europa con due formazioni azzurre. Alle ragazze dell'Under 18 e dell'Under 22, al direttore tecnico Marco Mencarelli, unitamente ai rispettivi staff, vanno i complimenti di tutta la Federazione per due straordinari risultati conquistati al termine di percorsi eccezionali. Questi successi sono il frutto del grande lavoro, della programmazione e dello spirito di squadra dimostrati durante i tornei. Un ringraziamento sentito va anche alle società di appartenenza delle atlete che, ogni giorno, con passione e competenza, contribuiscono alla crescita delle nostre giovani pallavoliste. Il doppio successo è motivo di grande orgoglio per tutta la pallavolo italiana e conferma, ancora una volta, l'eccellente programma che il nostro movimento sta portando avanti a ogni livello, grazie agli investimenti della Federazione e al lavoro degli staff delle nazionali e a quello quotidiano svolto dalle società su tutto il territorio".