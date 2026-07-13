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VNL FEMMINILE, L'ALBO D'ORO

Italia: 3 titoli

Stati Uniti: 3 titoli

Turchia: 1 titolo

. Le azzurre si sono imposte nel 2024 a Bangkok, battendo il Giappone in finale, e si sono ripetute nel 2025 a Lódź contro il Brasile.