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Vnl femminile 2026, tabellone e calendario delle partite del'Italia: il possibile percorso

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Definito il tabellone delle Final Eight della Nations League femminile, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio. L'Italia, seconda al termine della fase preliminare, ai quarti di finale sfiderà i Paesi Bassi, mentre un'eventuale semifinale la metterebbe di fronte alla vincente della sfida tra Brasile e Giappone. Dall'altra parte del tabellone, invece, gli Stati Uniti affronteranno la Cina padrona di casa, mentre la Turchia se la vedrà con il Canada

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