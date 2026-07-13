Vnl femminile 2026, tabellone e calendario delle partite del'Italia: il possibile percorso
Definito il tabellone delle Final Eight della Nations League femminile, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio. L'Italia, seconda al termine della fase preliminare, ai quarti di finale sfiderà i Paesi Bassi, mentre un'eventuale semifinale la metterebbe di fronte alla vincente della sfida tra Brasile e Giappone. Dall'altra parte del tabellone, invece, gli Stati Uniti affronteranno la Cina padrona di casa, mentre la Turchia se la vedrà con il Canada
- Dopo dodici partite disputate, l'Italia ha archiviato la fase preliminare della Nations League con 10 vittorie, 2 sconfitte e 28 punti, chiudendo al secondo posto alle spalle degli Stati Uniti.
- Le azzurre di Julio Velasco hanno confermato il loro ruolo tra le grandi favorite del torneo, conquistando senza problemi la qualificazione alle Final Eight
- Stati Uniti
- Italia
- Brasile
- Turchia
- Canada
- Giappone
- Olanda
- Cina
- [2] ITALIA - [7] PAESI BASSI
- Mercoledì 22 luglio alle 13:30
- Mercoledì 22 luglio ore 10
- Giovedì 23 luglio alle 10
- Giovedì 23 luglio alle 13:30
- Parte sinistra
- Parte destra
- Quarti di finale: ITALIA-OLANDA
- Semifinali: ITALIA-GIAPPONE/BRASILE
- Finali: ITALIA-STATI UNITI/CINA o TURCHIA-CANADA
- Mercoledì 22 luglio
- Ore 10: USA - Cina
- Ore 13.30: Italia - Paesi Bassi
- Giovedì 23 luglio
- Ore 10: Brasile - Giappone
- Ore 13.30: Turchia - Canada
- Sabato 25 luglio
- Ore 10: Semifinale 1
- Ore 13.30: Semifinale 2
- Domenica 26 luglio
- Ore 09.30: Finale 3° posto
- Ore 13.30: Finale Nations League 2026
- Italia: 3 titoli
- Stati Uniti: 3 titoli
- Turchia: 1 titolo
- Nella Casa dello Sport l'estate azzurra del volley scatterà il 21 agosto, con l'esordio della Nazionale femminile di Julio Velasco contro la Croazia a Göteborg. L'Italia, inserita nella Pool D, affronterà Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Gli ottavi si giocheranno tra il 30 agosto e il 1° settembre in Cechia e Turchia, i quarti il 2 e 3 settembre, mentre semifinali e finali sono in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW