L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per i quarti di finale. Le azzurre ritrovano la Svezia, già affrontata nella fase a gironi e battuta 3-0 a Göteborg. In palio questa volta c'è l'accesso alle semifinali: Italia-Svezia sarà in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Italia e Svezia si sono già affrontate in questa edizione dell'Europeo. Nella Pool D le azzurre si erano imposte con un netto 3-0, proseguendo il loro percorso senza sconfitte. Ora però cambia completamente il peso della partita: nei quarti non ci sono margini di errore e chi vince conquista un posto tra le migliori quattro d'Europa. Il quarto di finale tra Italia e Svezia, in programma alle ore 19, sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le azzurre cercano un posto tra le migliori quattro dell'Europeo dopo aver superato la fase a gironi e battuto 3-0 la Bulgaria negli ottavi.