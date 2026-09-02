Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Svezia in tv e streaming: dove vedere i quarti degli Europei di volley

su sky

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per i quarti di finale. Le azzurre ritrovano la Svezia, già affrontata nella fase a gironi e battuta 3-0 a Göteborg. In palio questa volta c'è l'accesso alle semifinali: Italia-Svezia sarà in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

 TABELLONE - CALENDARIO PARTITE ITALIA

ascolta articolo

Italia e Svezia si sono già affrontate in questa edizione dell'Europeo. Nella Pool D le azzurre si erano imposte con un netto 3-0, proseguendo il loro percorso senza sconfitte. Ora però cambia completamente il peso della partita: nei quarti non ci sono margini di errore e chi vince conquista un posto tra le migliori quattro d'Europa. Il quarto di finale tra Italia e Svezia, in programma alle ore 19, sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le azzurre cercano un posto tra le migliori quattro dell'Europeo dopo aver superato la fase a gironi e battuto 3-0 la Bulgaria negli ottavi.

Italia-Svezia, i precedenti

Italia e Svezia si sono affrontate sei volte e il bilancio è completamente favorevole alle azzurre, che hanno vinto tutti i precedenti. Tre le sfide agli Europei: nel 1967, nel 1983 e quella giocata nella fase a gironi di questa edizione, tutte terminate 3-0 per l'Italia. Prima del confronto di Göteborg, l'ultimo incrocio ufficiale risaliva proprio al 1983. Nel maggio 2024 le azzurre avevano inoltre vinto per 3-0 anche due amichevoli contro le svedesi.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Velasco: "Giochiamo bene coi singoli e di squadra"

europei volley

Il Ct della Nazionale ha commentato il 3-0 che è valso la qualificazione ai quarti e...

L'Italia passa ai quarti: stesa 3-0 la Bulgaria

Volley

Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli Europei di volley,...

Europei di volley, Italia-Bulgaria alle 16 su Sky

Volley

Prima sfida a eliminazione diretta per le Azzurre di Julio Velasco agli Europei di volley...

L'Italia chiude con una vittoria: 3-1 al Brasile

Volley

L'Italia chiude la Fipav Cup Men Élite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile,...

Velasco: "Niente ansia, conta testa con Bulgaria"

Volley

Julio Velasco predica calma in vista della fase ad eliminazione diretta agli Europei femminili di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS