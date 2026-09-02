Italia-Svezia in tv e streaming: dove vedere i quarti degli Europei di volleysu sky
L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per i quarti di finale. Le azzurre ritrovano la Svezia, già affrontata nella fase a gironi e battuta 3-0 a Göteborg. In palio questa volta c'è l'accesso alle semifinali: Italia-Svezia sarà in diretta alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Italia e Svezia si sono già affrontate in questa edizione dell'Europeo. Nella Pool D le azzurre si erano imposte con un netto 3-0, proseguendo il loro percorso senza sconfitte. Ora però cambia completamente il peso della partita: nei quarti non ci sono margini di errore e chi vince conquista un posto tra le migliori quattro d'Europa. Il quarto di finale tra Italia e Svezia, in programma alle ore 19, sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le azzurre cercano un posto tra le migliori quattro dell'Europeo dopo aver superato la fase a gironi e battuto 3-0 la Bulgaria negli ottavi.
Italia-Svezia, i precedenti
Italia e Svezia si sono affrontate sei volte e il bilancio è completamente favorevole alle azzurre, che hanno vinto tutti i precedenti. Tre le sfide agli Europei: nel 1967, nel 1983 e quella giocata nella fase a gironi di questa edizione, tutte terminate 3-0 per l'Italia. Prima del confronto di Göteborg, l'ultimo incrocio ufficiale risaliva proprio al 1983. Nel maggio 2024 le azzurre avevano inoltre vinto per 3-0 anche due amichevoli contro le svedesi.