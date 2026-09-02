Tanta fatica per centrare la Final Four, ma l'Italia avanza all'Europeo femminile di volley. Battuta 3-1 la Svezia (21-25, 26-24, 25-21, 25-23), vittoria in rimonta contro un'avversaria regolata 3-0 nel girone ma trascinata da una straordinaria Isabelle Haak da 42 punti. Le azzurre reagiscono e centrano le semifinale coi punti pesanti di Egonu (27), Antropova (22) e Sylla (14). Ad analizzare a Sky la prestazione della Nazionale è stato il Ct Julio Velasco: "Il livello europeo si è alzato? Sono d’accordo e non solo in Europa. Se pensiamo che la Thailandia ha vinto il torneo asiatico battendo Cina e Giappone qualificandosi per l’Olimpiade la dice lunga, nessuno avrebbe scommesso un euro… Sta succedendo anche nel calcio, ovunque. Lo sport post Internet permette a tutti i Paesi che vedono lo sport a tutti i livelli di avere un’informazione circola molto più facilmente. E poi gli allenatori stranieri vanno ad allenare altre squadre, come Micelli in Svezia. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi: non ci doveva sorprendere né dare fastidio che ci segnassero tanti punti, ma la questione era fare noi gli ultimi punti. Nel primo set non ci siamo riusciti, poi sì. Questo non va vissuto negativamente, ma lo è se uno non ci riesce. È capitato e capiterà ancora in futuro".

Approfondimento L'Italia è in semifinale: Svezia battuta 3-1