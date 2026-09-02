Europei volley femminile, i risultati dei quarti di oggi: l'Italia sfida la Svezia
Nel programma di oggi degli Europei femminili di volley spazio ai quarti di finale. Si parte alle 16 con Serbia-Grecia, mentre alle 19 torna in campo l'Italia di Julio Velasco contro la Svezia, già battuta 3-0 nella fase a gironi. Entrambe le partite saranno in diretta su Sky Sport Arena
- Ore 16
- Diretta su Sky Sport Arena
- Ore 19
- Diretta su Sky Sport Arena
- Le vincitrici di Serbia-Grecia e Italia-Svezia si affronteranno in semifinale. In caso di qualificazione, l'Italia troverà quindi una tra Polonia e Olanda
- Italia-Svezia, quarto di finale degli Europei femminili di volley 2026, si gioca alle ore 19. La partita sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW