Italia-Polonia, le Azzurre si giocano un posto in finale
Italia e Polonia si affrontano in semifinale per un posto nell’ultimo atto degli Europei. Le azzurre di Velasco sono reduci dal successo per 3-1 sulla Svezia, le polacche, allenate da Lavarini, hanno superato l’Olanda. Chi vince, domani affronta la Turchia. Italia-Polonia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Qui il tabellone dei campionati europei femminili di volley.
Europei di volley, tabellone e calendario partite: Italia-Polonia in semifinaleVai al contenuto
L'Italia ha vinto 3 volte il titolo europeo, nel 2007, 2009 e 2021. Quella contro la Polonia è la tredicesima semifinale delle Azzurre agli Europei: per cinque volte è arrivata una vittoria, sette una sconfitta.
Si gioca alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, impianto all'avanguardia che può ospitare circa 16 mila spettatori.
Lavarini risponderà con Magdalena Stysiak opposto, Katazryna Wenerska regista, Julita Piasecka e Monika Lampkowska schiacciatrici, Maja Koput e Magdalena Jurczyk centrali e il libero Justyna Lysiak.
Un'occhiata alla formazione azzurra: Julio Velasco dovrebbe confermare il sestetto-tipo con Paola Egonu opposto, Alessia Orro palleggiatrice, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi centrali, Eleonora Fersino libero.
L'Italia, dopo aver superato la prima fase, ha sconfitto negli ottavi di finale la Bulgaria (3-0) e nei quarti la Svezia (3-1). La Polonia nella fase a eliminazione diretta ha avuto la meglio su Portogallo (3-0) e Paesi Bassi (3-1).
Chi vince la seconda semifinale, affronterà domani pomeriggio in finale la Turchia, padrona di casa a Istanbul, che ha appena eliminato la Serbia con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-19, 25-20), una sfida che la Turchia ha dominato dall'inizio alla fine.
Buon pomeriggio appassionati di volley, e benvenuti alla diretta della semifinale dei campionati europei femminili: in campo l'Italia di Julio Velasco e la Polonia di Stefano Lavarini.