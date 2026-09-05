Italia-Polonia, le Azzurre si giocano un posto in finale

Italia e Polonia si affrontano in semifinale per un posto nell’ultimo atto degli Europei. Le azzurre di Velasco sono reduci dal successo per 3-1 sulla Svezia, le polacche, allenate da Lavarini, hanno superato l’Olanda. Chi vince, domani affronta la Turchia. Italia-Polonia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW