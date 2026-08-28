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Europei di volley femminile, tabellone e calendario partite Italia: date e orari

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Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone a eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno e, in caso di qualificazione, ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Tutti i match saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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