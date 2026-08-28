Europei di volley femminile, tabellone e calendario partite Italia: date e orari
Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone a eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno e, in caso di qualificazione, ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Tutti i match saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- ITALIA-BULGARIA
- 31 agosto a Brno - ore 16
- CECHIA-SVEZIA
- 30 o 31 agosto a Brno
- FRANCIA-GRECIA
- 30 o 31 agosto a Brno
- SERBIA-CROAZIA
- 30 o 31 agosto a Brno
- A1-C4
- C2-A3
- C1-A4
- A2-C3
- Vincente Serbia-Croazia vs vincente Francia-Grecia (QF1)
- Vincente Italia-Bulgaria vs vincente Repubblica Ceca-Svezia (QF2)
- Vincente A1-C4 vs vincente C2-A3 (QF3)
- Vincente C1-A4 vs vincente A2-C3 (QF4)
- Vincente QF1 vs vincente QF4
- Vincente QF2 vs vincente QF3
- Ottavi: Italia vs Svezia
- Quarti: Italia vs Cechia-Svezia
- Semifinali: Italia vs Turchia*
- 30 agosto: ottavi alle 17 e 20 su Sky Sport Arena
- 31 agosto: ottavi alle 15 e 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
- 1° settembre: ottavi alle 15 e 18 su Sky Sport Arena
- 2 settembre: quarti alle 17 e 20 su Sky Sport Arena
- 3 settembre: quarti alle 15 e 18 su Sky Sport Arena
- 5 settembre: semifinali alle 15 e 18 su Sky Sport Arena
- 6 settembre: finale 3°/4° posto alle 15 e finale 1°/2° posto alle 18 su Sky Sport Arena