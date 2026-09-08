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Europei di volley maschile, le partite dell'Italia su Sky e NOW: date e orari

guida tv

Il grande volley continentale continua nella Casa dello Sport di Sky: dal 9 al 26 settembre al via gli Europei maschili di volley da seguire su Sky e in streaming su NOW. Tutte le partite della Nazionale italiana in diretta, studi pre e post evento e analisi con la squadra editoriale di Sky Sport. Nella Casa dello Sport, anche le migliori sfide della fase a gironi e i match dagli ottavi alle finali. Azzurri in campo giovedí 10 settembre alle 21.05: Italia-Svezia, in diretta su Sky Sport Arena

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Dopo il secondo posto conquistato dalle azzurre al CEV EuroVolley 2026 Women, su Sky e in streaming su NOW arriva il CEV EuroVolley 2026 Men, in programma da mercoledì 9 a sabato 26 settembre. La fase a gironi si giocherà nei quattro paesi ospitanti: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania, nelle sedi di Napoli, Modena, Sofia, Tampere e Cluj-Napoca. Gli ottavi e quarti di finale si disputeranno tra Torino e Varna, mentre finali e semifinali andranno in scena a Milano.

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24 nazionali, la fase a gironi dal 9 al 17 settembre

Saranno 24 le nazioni in campo per conquistare il titolo continentale. Si parte con la fase a gironi, in programma dal 9 al 17 settembre. Al termine, le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 19 al 21 settembre, seguiti dai quarti in calendario il 22 e 23 settembre. Le semifinali e finali saranno in programma il 25 e 26 settembre

Gli Azzurri di De Giorgi nel Pool A

L’Italia, guidata dal CT Ferdinando De Giorgi, e inserita nel pool A insieme a Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia, scenderà in campo giovedì 10 settembre alle 21.05 contro la Svezia, su Sky Sport Arena, e proseguirà con le sfide contro Grecia (12/9), Slovacchia (13/9), Cechia (15/9) e Slovenia (17/9), da seguire su Sky Sport.

Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi, con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta saranno visibili tutte le partite degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.

Su Sky tutte le partite dell'Italia, studi on site a approfondimenti

Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara. Per le partite dell’Italia studi pre e post-partita on site, su Sky Sport Arena, condotti da Federica Lodi con Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton sarà l’inviato che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive ai protagonisti azzurri, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano. A raccontare le sfide dell’Italia saranno Stefano Locatelli, in telecronaca, e Andrea Zorzi al commento. A completare la squadra editoriale i telecronisti Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi, i quali insieme al commento tecnico di Fabio Vullo, racconteranno le ulteriori sfide della competizione. Non mancheranno inoltre news nelle diverse edizioni di Sky Sport 24. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.

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La programmazione su Sky e NOW

Mercoledì 9 settembre

  • Alle 18: Bulgaria-Macedonia, Sky Sport Arena    

Giovedì 10 settembre 

  • Alle 15: Polonia-Portogallo, Sky Sport Uno
  • Alle 15: Polonia-Portogallo, Sky Sport Arena 
  • Alle 20.30: Studio EuroVolley
  • Alle 21.05: Italia-Svezia 
  • Alle 23: Studio EuroVolley

Venerdì 11 settembre                                              

  • Alle 16: Olanda-Belgio, Sky Sport Arena   
  • Alle 21: Slovacchia-Slovenia, Sky Sport Arena   

        Sabato 12 settembre                                    

  • Alle 16: Francia-Turchia, Sky Sport Arena   
  • Alle 20.30: Studio EuroVolley
  • Alle 21.05: Grecia-Italia 
  • Alle 23: Studio EuroVolley

Domenica 13 settembre                                        

  • Alle 17: Finlandia-Serbia, Sky Sport Arena
  • Alle 20.30: Studio EuroVolley
  • Alle 21.05: Italia-Slovacchia, Sky Sport Arena
  •  Alle 23: Studio EuroVolley

Lunedì 14 settembre 

  • Alle 16: Serbia-Olanda, Sky Sport Uno
  •  Alle 16: Serbia-Olanda, Sky Sport Arena
  •  Alle 19: Romania-Turchia, Sky Sport Arena 

Martedì 15 settembre

  • Alle 20.30: Studio EuroVolley, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena 
  • Alle 21.05: Italia-Cechia, Sky Sport Uno
  • Alle 23: Studio EuroVolley, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena 
  • Alle 18: Polonia-Ucraina, Sky Sport Arena  

Mercoledì 16 settembre                                             

  • Alle 16: Danimarca-Serbia, Sky Sport Uno
  • Alle 16: Danimarca-Serbia, Sky Sport Arena  
  • Alle 19: Francia-Romania, Sky Sport Arena  

Giovedì 17 settembre 

  • Alle 16: Slovacchia-Grecia, Sky Sport Uno
  • Alle 16: Slovacchia-Grecia Sky Sport Arena        
  • Alle 20.30: Studio EuroVolley
  • Alle 21.05: Italia-Slovenia, Sky Sport Arena
  • Alle 23: Studio EuroVolley

Sabato 19 settembre                                          

  • Alle 15: 1° ottavo di Finale, Sky Sport Arena                  
  • Alle 18: 2° ottavo di Finale, Sky Sport Arena  

Domenica 20 settembre

  • Alle 17: 3° ottavo di Finale, Sky Sport Arena                  
  • Alle 21: 4° ottavo di Finale, Sky Sport Arena

Lunedì 21 settembre

  • Alle 17: 5° ottavo di Finale, Sky Sport Arena         
  • Alle 21: 6° ottavo di Finale, Sky Sport Arena 

Martedì 22 settembre

  • Alle 15: 1° quarto di Finale, Sky Sport Arena                    
  • Alle 18: 2° quarto di Finale, Sky Sport Arena

Mercoledì 23 settembre           

  • Alle 17: 3° quarto di Finale, Sky Sport Arena             
  • Alle 21: 4° quarto di Finale, Sky Sport Arena 

Venerdì 25 settembre

  • Alle 16.45: Studio EuroVolley                             
  • Alle 17: 1° semifinale, Sky Sport Arena
  • Alle 19: Studio EuroVolley
  • Alle 20.45: Studio EuroVolley                                   
  • Alle 21: 2° semifinale, Sky Sport Arena 
  • Alle 23: Studio EuroVolley                             

Sabato 26 settembre

  • Alle 17: finale 3°/4° posto, Sky Sport Arena 
  • Alle 20.45: Studio EuroVolley                             
  • Alle 21: finale 1°/2° posto, Sky Sport Arena 
  • Alle 23: Studio EuroVolley                             

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