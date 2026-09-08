Il grande volley continentale continua nella Casa dello Sport di Sky: dal 9 al 26 settembre al via gli Europei maschili di volley da seguire su Sky e in streaming su NOW. Tutte le partite della Nazionale italiana in diretta, studi pre e post evento e analisi con la squadra editoriale di Sky Sport. Nella Casa dello Sport, anche le migliori sfide della fase a gironi e i match dagli ottavi alle finali. Azzurri in campo giovedí 10 settembre alle 21.05: Italia-Svezia, in diretta su Sky Sport Arena ascolta articolo

Dopo il secondo posto conquistato dalle azzurre al CEV EuroVolley 2026 Women, su Sky e in streaming su NOW arriva il CEV EuroVolley 2026 Men, in programma da mercoledì 9 a sabato 26 settembre. La fase a gironi si giocherà nei quattro paesi ospitanti: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania, nelle sedi di Napoli, Modena, Sofia, Tampere e Cluj-Napoca. Gli ottavi e quarti di finale si disputeranno tra Torino e Varna, mentre finali e semifinali andranno in scena a Milano. Leggi anche Europei di volley, i 14 convocati del ct De Giorgi

24 nazionali, la fase a gironi dal 9 al 17 settembre Saranno 24 le nazioni in campo per conquistare il titolo continentale. Si parte con la fase a gironi, in programma dal 9 al 17 settembre. Al termine, le prime quattro classificate di ciascun girone accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 19 al 21 settembre, seguiti dai quarti in calendario il 22 e 23 settembre. Le semifinali e finali saranno in programma il 25 e 26 settembre.

Gli Azzurri di De Giorgi nel Pool A L’Italia, guidata dal CT Ferdinando De Giorgi, e inserita nel pool A insieme a Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia, scenderà in campo giovedì 10 settembre alle 21.05 contro la Svezia, su Sky Sport Arena, e proseguirà con le sfide contro Grecia (12/9), Slovacchia (13/9), Cechia (15/9) e Slovenia (17/9), da seguire su Sky Sport. Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi, con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta saranno visibili tutte le partite degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.

Su Sky tutte le partite dell'Italia, studi on site a approfondimenti Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara. Per le partite dell’Italia studi pre e post-partita on site, su Sky Sport Arena, condotti da Federica Lodi con Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton sarà l’inviato che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive ai protagonisti azzurri, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano. A raccontare le sfide dell’Italia saranno Stefano Locatelli, in telecronaca, e Andrea Zorzi al commento. A completare la squadra editoriale i telecronisti Rudy Palermo, Giovanni Cristiano e Maurizio Trezzi, i quali insieme al commento tecnico di Fabio Vullo, racconteranno le ulteriori sfide della competizione. Non mancheranno inoltre news nelle diverse edizioni di Sky Sport 24. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit. Leggi anche Europei, il calendario delle partite dell'Italia