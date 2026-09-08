Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli Europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Michieletto che ha recuperato dall'infortunio: di seguito tutti i convocati del ct azzurro per la rassegna continentale in programma dal 9 al 26 settembre in diretta su Sky Sport e NOW

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