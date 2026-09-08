Italia agli Europei di volley: i giocatori convocati dal Ct De Giorgi
Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 azzurri che parteciperanno agli Europei di volley maschile 2026. L'Italia inizierà il proprio cammino a Napoli contro la Svezia, prima di trasferirsi a Modena per completare la fase a gironi. Convocato Michieletto che ha recuperato dall'infortunio: di seguito tutti i convocati del ct azzurro per la rassegna continentale in programma dal 9 al 26 settembre in diretta su Sky Sport e NOW
- L'Italia di Ferdinando De Giorgi è pronta per i Campionati Europei 2026, in programma dal 10 al 26 settembre. Gli azzurri inizieranno il loro percorso a Napoli, per poi spostarsi a Modena nella prima fase. Ottavi e quarti si giocheranno anche a Torino, mentre Milano ospiterà semifinali e finali
- Dopo aver seguito le Azzurre di Julio Velasco che hanno conquistato l'argento la squadra di Sky Sport è pronta a seguire anche la Nazionale maschile: tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport
- Si parte il 9 settembre anche se la gara inaugurale dell'Italia in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 10 settembre.
- La fase a eliminazione diretta proseguirà poi a Torino e Sofia dal 19 al 23 settembre, mentre semifinali e finali sono in programma a Milano il 25 e 26 settembre
- L'Italia è stata inserita nella Pool A. Dopo la gara inaugurale di Napoli contro la Svezia, gli azzurri si trasferiranno al PalaPanini di Modena, dove affronteranno Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia
- 10 settembre: gara inaugurale a Napoli
- 12 settembre: Italia-Grecia, ore 21.05
- 13 settembre: Italia-Slovacchia, ore 21.05
- 15 settembre: Italia-Repubblica Ceca, ore 21.05
- 17 settembre: Italia-Slovenia, ore 21.05
- SIMONE GIANNELLI
- RICCARDO SBERTOLI
- MATTIA BOTTOLO
- DANIELE LAVIA
- ALESSANDRO MICHIELETTO
- FRANCESCO SANI
- LUCA PORRO
- GIANLUCA GALASSI
- GIOVANNI SANGUINETTI
- PARDO MATI
- KAMIL RYCHLICKI
- YURI ROMANÒ
- FABIO BALASO
- GABRIELE LAURENZANO