VNL maschile 2026, il tabellone delle Final Eight: domani esordio per l'Italia con gli Usa
Si apre oggi, 29 luglio, la fase finale della Volleyball Nations League maschile con i primi quarti di finale. La Slovenia batte 3-0 la Turchia, mentre alle 13.30 c'è il derby asiatico tra la Cina padrona di casa e il Giappone. Giovedì 30 agosto, invece, esordirà l'Italia, impegnata contro gli Stati Uniti alle 9 ore italiane. Ecco il calendario, gli orari e il possibile percorso degli azzurri
- L'Italia del Ct Ferdinando de Giorgi si presenta alla fase finale della Nations League dopo aver conquistato otto vittorie in dodici partite di qualificazione, garantendosi il quinto posto nella fase preliminare.
- Ricordiamo che l'accesso alle Final Eight è stato garantito alle prime sette classificate della fase preliminare più la Cina, Paese ospitante (arrivata ultima nella fase preliminare).
- Giappone
- Polonia
- Slovenia
- Stati Uniti
- Italia
- Turchia
- Ucraina
- Cina
- SLOVENIA-TURCHIA 3-0
- CINA-GIAPPONE: mercoledì 29 luglio, ore 13.30
- ITALIA-STATI UNITI: giovedì 30 luglio, ore 9
- POLONIA-UCRAINA: giovedì 30 luglio, ore 13.30
- Sabato 1 agosto, ore 9: Semifinale 1
- Sabato 1 agosto, ore 13.30. Semifinale 2
- Domenica 2 agosto, ore 9: Finale per il 3° posto
- Domenica 2 agosto, ore 13.30: Finale per il 1° posto
- Quarti di finale: Italia-Stati Uniti
- Semifinale: Italia-Giappone/Cina
- Finale: Italia-Slovenia/Polonia/Ucraina
- Polonia: 2 titoli (2023, 2025)
- Russia: 2 titoli (2018, 2019)
- Francia: 2 titoli (2022, 2024)
- Brasile: 1 titolo (2021)
- Nella Casa dello Sport l'estate azzurra del volley scatterà il 10 settembre, con l'esordio della Nazionale maschile di Fefè de Giorgi contro la Svezia a Napoli. L'Italia, inserita nella Pool A, affronterà Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Gli ottavi si giocheranno tra il 19 e il 21 settembre in Bulgaria e a Torino, i quarti il 22 e 23 settembre, mentre semifinali e finali sono in programma il 25 e 26 settembre dalla nuova Arena Milano a Santa Giulia. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW