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VNL maschile 2026, il tabellone delle Final Eight: domani esordio per l'Italia con gli Usa

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©IPA/Fotogramma

Si apre oggi, 29 luglio, la fase finale della Volleyball Nations League maschile con i primi quarti di finale. La Slovenia batte 3-0 la Turchia, mentre alle 13.30 c'è il derby asiatico tra la Cina padrona di casa e il Giappone. Giovedì 30 agosto, invece, esordirà l'Italia, impegnata contro gli Stati Uniti alle 9 ore italiane. Ecco il calendario, gli orari e il possibile percorso degli azzurri

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