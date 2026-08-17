Julio Velasco ha scelto le 14 convocate della Nazionale italiana (campione olimpica e del mondo in carica) che proverà a vincere anche la rassegna europea, in programma dal 21 agosto al 6 settembre su Sky Sport e NOW. Assente Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio al crociato rimediato durante il torneo in Polonia

EUROPEI, I LIBRI REGALATI DA VELASCO ALLE GIOCATRICI