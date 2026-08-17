Europei di volley femminile 2026, le 14 convocate del ct Velasco
Julio Velasco ha scelto le 14 convocate della Nazionale italiana (campione olimpica e del mondo in carica) che proverà a vincere anche la rassegna europea, in programma dal 21 agosto al 6 settembre su Sky Sport e NOW. Assente Loveth Omoruyi, fermata dall’infortunio al crociato rimediato durante il torneo in Polonia
- I campionati Europei femminili di volley sono su Sky Sport, in programma dal 21 agosto al 6 settembre. Schierata anche tutta la squadra editoriale Sky composta da Federica Lodi, Roberto Prini, Stefano Locatelli, Rudy Palermo, Giovanni Cristiano, Rachele Sangiuliano, Francesca Piccinini e Andrea Zorzi.
- Si parte il 21 agosto, con la Nazionale guidata da Julio Velasco debutterà a Göteborg, in Svezia, dove affronterà la Croazia. La fase a eliminazione diretta prenderà il via con gli ottavi di finale, fissati dal 30 al 31 agosto in Cechia e dal 31 agosto al 1° settembre in Turchia. I quarti si terranno il 2 settembre in Cechia e il 3 settembre in Turchia, che ospiterà anche semifinali e finali, in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul.
- Le ragazze del ct Velasco sono state inserite nel Pool D - che giocherà la prima fase in Svezia - con le padroni di casa, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia.
- 21 agosto, Italia-Croazia
- 22 agosto, Italia-Montenegro
- 23 agosto, Italia-Svezia
- 25 agosto, Italia-Slovacchia
- 26 agosto, Italia-Francia
- 3: CARLOTTA CAMBI
- 8: ALESSIA ORRO
- 16: STELLA NERVINI
- 17: MYRIAM SYLLA
- 22: GAIA GIOVANNINI
- 24: EKATERINA ANTROPOVA
- 2: DENISE MELI
- 11: ANNA DANESI
- 14: LINDA NWAKALOR
- 19: SARA FAHR
- 15: MERIT ADIGWE
- 18: PAOLA EGONU
- 5: ILARIA SPIRITO
- 7: ELEONORA FERSINO