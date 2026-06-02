Un'Italvolley giovane e alternativa. Ecco i 14 azzurri di De Giorgi per la VNL
Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo nella week 1 della Volley Nations League 2026. La nazionale giocherà nel Girone 1 a Ottawa dal 10 al 14 giugno. Gli avversari, nell'ordine, saranno Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Su Sky e in streaming su NOW sarà un'estate di grandissimo volley con gli Europei femminili dal 21 agosto e gli Europei maschili dal 10 settembre
- Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto l'Italia che scenderà in campo per la week 1 della Volley Nations League. Il tecnico ha ufficializzato la lista dei 14 azzurri. L'Italia comincerà il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa dove affronterà nell'ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti
- Su Sky e in streaming su NOW sarà un'estate di grandissimo volley con gli Europei femminili dal 21 agosto al 6 settembre e gli Europei maschili dal 10 al 26 settembre
- PAOLO PORRO (Gas Sales Bluenergy Piacenza)
- MATTIA BONINFANTE (Cucine Lube Civitanova)
- PARDO MATI (Valsa Group Modena)
- GIOVANNI SANGUINETTI (Valsa Group Modena)
- GIOVANNI GARGIULO (Cucine Lube Civitanova)
- LEANDRO MOSCA (Acqua San Bernardo Cuneo)
- FRANCESCO SANI (Rana Verona)
- MATTIA BOTTOLO (Cucine Lube Civitanova)
- LUCA PORRO (Valsa Group Modena)
- MATTIA ORIOLI (Sonepar Padova)
- KAMIL RYCHLICKI (Zaksa)
- ALESSANDRO BOVOLENTA (Gas Sales Bluenergy Piacenza)
- GABRIELE LAURENZANO (Itas Trentino)
- DOMENICO PACE (Gas Sales Bluenergy Piacenza)
- Italia-Francia, 10 giugno alle 22.00 ora italiana
- Italia-Germania 11 giugno alle 22.00
- Italia-Turchia, 14 giugno all'1.30
- Italia-Stati Uniti, 16 giugno alle 24