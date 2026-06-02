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Un'Italvolley giovane e alternativa. Ecco i 14 azzurri di De Giorgi per la VNL

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Il Ct Ferdinando De Giorgi ha scelto i 14 Azzurri con cui l'Italia scenderà in campo nella week 1 della Volley Nations League 2026. La nazionale giocherà nel Girone 1 a Ottawa dal 10 al 14 giugno. Gli avversari, nell'ordine, saranno Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Su Sky e in streaming su NOW sarà un'estate di grandissimo volley con gli Europei femminili dal 21 agosto e gli Europei maschili dal 10 settembre

AMICHEVOLE, ITALIA-TURCHIA 0-3

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