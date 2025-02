Incastrato nel soffitto del PalaTiziano, Palazzetto dello Sport di Roma, c'è un pallone di colore giallo-blu avvolto nel mistero. Nessuno sa come ci sia finito né chi lo abbia lanciato e tantomeno quando riscenderà. In passato era già accaduto qualcosa di simile e per cinque anni un altro pallone ha fatto parte del tetto del palazzetto, quella volta il "colpevole" era però noto: Osmany Juantorena, autore di un'impresa a suo modo "leggendaria"