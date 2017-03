Juve, i pericoli di Nyon. Con i quarti 100 milioni

I conti della Signora d'Europa - In ogni caso, a prescindere dall'avversario dei quarti, il passaggio del turno avrà di certo già fatto sorridere i dirigenti bianconeri che grazie agli introiti UEFA derivanti dal market pool, ai ricavi dei botteghini e ai premi legati ai risultati delle singole partite, vedranno rimpinguare le proprie casse con un assegno da oltre 100 milioni di euro. Il calcolo non è semplicissimo ma cercheremo di semplificarlo. All'inizio di ogni stagione la Uefa stabilisce una detemrinata cifra da dividere tra le squadre di una federazione che partecipano alla Champions, a seconda dei risultati che otengono durante la competizione. Per l'Italia la cifra era di 111 milioni di euro. 11 sono già andati alla Roma, eliminata al preliminare di agosto. Ne restano dunque 100, distribuiti secondo due diverse modalità. La prima metà (50 milioni) verrà spartita (non equamente) tra Juve e Napoli, in base al piazzamento in campionato del precedente anno: ai bianconeri andrà il 55% (27,5 milioni) ai partenopei il 45% (22,5 milioni). I restanti 50 milioni, invece, verranno assegnati in base al numero relativo di partite che una squadra gioca rispetto all'altra in questa Champions. Fino a ora il Napoli, eliminato dal Real, ha giocato 8 partite, mentre la Juve, anche se dovesse venire eliminata ai quarti, ne giocherà 10. Alla Juve dunque spetterebbe il 55,55% dei 50 milioni (per le 10 partite sul totale dell 18 che le due squadre italiane giocherebbero in totale), ovvero 27,8 milioni, mentre il Napoli prenderebbe i restanti 22,2 milioni di euro. A questi soldi (27,5+27,8) andranno sommati anche i soldi per la qualificazione alla fase a gironi (12,7), i premi partita (7 milioni per le 4 vittorie e i 2 pareggi), il bonus per l'accesso agli ottavi (6 milioni) e quello per la qualificazione ai quarti (6,5). Inoltre gli incassi delle quattro partite casalinghe fin qui disputate (€ 9.078.013) oltre al botteghino previsto per la partita dei quarti (oltre 3 milioni stimati) ed € 1 milione quale bonus previsto dal main sponsor Jeep per l'accesso ai quarti di finale.Un totale complessivo, dunque, di oltre 100 milioni di euro ed un incremento di € 15 milioni rispetto al 2015/16.