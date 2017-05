Max con Dybala, Isco per Zizou: una finale da "10"

Isco e la Joya, fantasia al potere

Sono giovani, talentuosi, decisivi. Vederli giocare è sempre un piacere. Dybala ormai è una stella assoluta in Serie A e grazie alla doppietta contro il Barcellona nei quarti di finale ha acquistato definitivamente - da trequartista - una dimensione europea. Un cambio tattico rispetto alle passate stagioni che l’ha un po’ penalizzato in fase realizzativa ma che ne ha liberato la classe cristallina. Allegri, prima di lui, non aveva mai utilizzato un vero “10” preferendo - con Boateng al Milan e Vidal nella sua prima Juventus - calciatori più muscolari ed efficaci negli inserimenti. Isco, a differenza dell’argentino, ha già vinto tanto anche in Europa ma deve farsi spazio tra le ingombranti figure di compagni ben più blasonati come Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Eppure, visto il finale di stagione del ragazzo di Malaga, se si chiedesse ai tifosi madridisti come schiererebbero la loro squadra a Cardiff, in molti risponderebbero senza esitare: “Isco y diez más” ovvero “Isco e altri dieci”. Sì, perché in questa stagione tormentata per Gareth Bale (titolare inamovibile nell’ormai celebre BBC se non si infortunasse tanto spesso) a prendersi la scena è stato proprio il nazionale spagnolo che ha “costretto” Zidane a ridisegnare il suo Real. Zizou ha dato totale libertà al numero 22 il quale, a differenza del gallese, gioca da fantasista puro con licenza di svariare su tutto il fronte d'attacco. I risultati parlano per lui: 11 gol, 7 assist, giocate da fuoriclasse che sono valse la Liga e la finale di Champions ma anche il sostegno totale da parte della tifoseria che l’ha eletto miglior giocatore dell’anno. E pensare che doveva andar via...