Icardi, veleno su de Boer: "Clima insopportabile"

Veleno su de Boer – Un cambio in panchina come svolta di un’intera stagione. Firmato, Mauro Icardi. Il centravanti dell’Inter si racconta in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui punta il dito sull’ex allenatore nerazzurro Frank de Boer: "La situazione con lui era diventata insopportabile. I giocatori meno utilizzati erano davvero scontenti e non partecipavano con molta voglia nemmeno alle esultanze, ai momenti di gioia del gruppo. Adesso con Pioli l’aria è cambiata, anche chi gioca poco si sente coinvolto nel progetto e ha piacere di far parte di questo gruppo. Stiamo lavorando molto sulla testa, sulla concentrazione. Pioli ha cambiato la mentalità dell’Inter, ha ridato fiducia a tutti, anche a coloro che giocavano poco con De Boer e che nonostante la svolta in panchina continuano a giocare meno", svela Icardi.

Obiettivo Champions – Un passato ormai alle spalle, un presente in cui l’Inter torna a sperare nella qualificazione in Champions League dopo un avvio di stagione decisamente complicato. "Se la Champions è possibile? Sì, non lo dice solo l’ambizione di questa società. Ma lo dice anche l’andamento di dicembre. Abbiamo vinto tre partite di fila e trovato l’equilibrio. Il terzo posto è lì, alla portata, e sarebbe un imperdonabile errore farselo sfuggire. Rivali? Rispetto per tutti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dipende solo da noi il futuro, saremo gli artefici del nostro destino. E poi a maggio ne riparleremo", ha proseguito Mauro Icardi.