L'Inter ribalta il Chievo: 3-1 e quinta vittoria

Inter attack - Nei primi 35 minuti la squadra di Pioli sembra indemoniata e attacca a testa bassa, schiacciando il Chievo nella propria metà campo e creando una serie impressionante di presupposti per trovare il vantaggio. Kondogbia appare come rivitalizzato dalla presenza al suo fianco di Gagliardini, per nulla intimorito dall'esordio a San Siro con la nuova maglia, e distribuisce il gioco molto più velocemente rispetto al recente passato, trovando quasi sempre pronti sulle fasce Candreva e Perisic. Il Chievo è tutto rintanato nella propria metà campo e non riparte facilitando così il compito ai nerazzurri che riescono ad arrivare dalle parti di Sorrentino con disarmante facilità. La prima grande occasione da gol è all'11': Ansaldi va via sulla sinistra e trova puntuale Icardi, ma il suo colpo di testa si spegne a pochi centimetri dal palo. E' solo l'inizio, perché la partita ora diventa un vero e proprio assedio. Joao Mario, due volte Gagliardini (vicinissimo al gol con un destro dal limite parato da Sorrentino), Ansaldi, ovviamente Icardi in almeno tre circostanze e poi Candreva da qualsiasi posizione: nei primi 28 minuti sono 11 i tiri verso la porta dei nerazzurri. Il gol è certamente nell'aria, ma come spesso accade se si conclude tanto e si realizza nulla a passare in vantaggio alla fine sono gli avversari, in questo caso il Chievo. E la beffa prende puntualmente corpo. Merito o colpa, a seconda dei casi, dell'ennesimo guizzo di un 'vecchio' bomber di razza come Pellissier, che sugli sviluppi di un angolo anticipa D'Ambrosio e mette a segno il suo gol numero 103 in Serie A, quarto nelle ultime 5 partite. Colpiti dal vantaggio del Chievo, arrivato peraltro al primo tiro in porta subito, i nerazzurri si riversano immediatamente in avanti e negli ultimi 10 minuti del primo tempo costruiscono altre 4 palle gol, senza però riuscire a infilare Sorrentino. Alla fine dei primi 45 minuti sono 16 in totale le conclusioni dell'Inter, delle quali però solo 6 nello specchio della porta del Chievo. Un doppio record stagionale per i nerazzurri che però non cambia il risultato: all'intervallo i veneti sono avanti 1-0.

Nei primi 35 minuti la squadra di Pioli sembra indemoniata e attacca a testa bassa, schiacciando il Chievo nella propria metà campo creando una serie impressionante di presupposti per trovare il vantaggio. Kondogbia appare come rivitalizzato dalla presenza al suo fianco di Gagliardini, per nulla intimorito dall’esordio a San Siro con la nuova maglia, e distribuisce il gioco molto più velocemente rispetto al recente passato, trovando quasi sempre pronti sulle fasce Candreva e Perisic. Il Chievo dal suo canto è tutto rintanato e non riesce a ripartire e così i nerazzurri riescono ad arrivare dalle parti di Sorrentino con disarmante facilità. La prima grande occasione da gol arriva all’11’: Ansaldi va via sulla sinistra e trova puntuale Icardi, ma il suo colpo di testa si spegne a pochi centimetri dal palo. E’ solo l’inizio, perché la partita ora diventa un vero e proprio assedio. Joao Mario, due volte Gagliardini (vicinissimo al gol con un destro dal limite parato da Sorrentino), Ansaldi, ovviamente Icardi in almeno tre circostanze e poi Candreva da qualsiasi posizione: nei primi 28 minuti sono 11 i tiri verso la porta dei nerazzurri. Il gol è certamente nell’aria, ma come spesso accade se concludi tanto e realizzi nulla a passare in vantaggio alla fine sono i tuoi avversari, in questo caso il Chievo. E la beffa prende puntualmente corpo. Merito o colpa, a seconda dei casi, dell’ennesimo guizzo di un ‘vecchio’ bomber di razza come Pellissier, che sugli sviluppi di un angolo anticipa D’Ambrosio e mette a segno il suo gol numero 104 in Serie A, quarto nelle ultime 5 partite. Colpiti dal vantaggio del Chievo, arrivato al primo tiro in porta subito, i nerazzurri si riversano immediatamente in avanti e negli ultimi 10 minuti del primo tempo costruiscono altre 4 palle gol, senza però riuscire a infilare Sorrentino. Alla fine dei primi 45 minuti sono 16 in totale le conclusioni dell’Inter, delle quali però solo 6 nello specchio della porta del Chievo. Un doppio record per i nerazzurro che però non cambia il risultato: all’intervallo i veneti sono avanti 1-0. La ripresa inizia con la stessa arrembante Inter, sempre in avanti a testa bassa, e un Chievo senza trequartista ma con un Izco in più a fare legna in mezzo al campo. Pellissier spaventa subito Handanovic, ma poi il copione del primo tempo si ripete puntuale e preciso. E dalle parti di Sorrentino cominciano ad arrivare una conclusione dopo l’altra. Candreva trova per l’ennesima volta la fascia destra (alla fine saranno 20 i suoi cross totali), mette in mezzo e questa volta lo stacco di Perisic sembra quello buono: niente da fare, conclusione centrale e Chievo ancora in vantaggio.

