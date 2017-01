Pioli: avanti così. Gagliardini? Forte personalità

Dal centrocampo alla sfida con la Juve - "Con la disponibilità e la voglia di sacrificarsi in alcune situazioni possiamo permetterci di schierare più attaccanti. Candreva e Perisic possono fare tutta la fascia, hanno gli giusti atteggiamenti e ricoprono le giuste posizioni. E' essenziale che la squadra mantenga equilibrio e solidità. Bisogna capire cosa non va, è questa la capacità di un allenatore. Secondo voi che manca? Ho chiesto questo ai ragazzi. Mi hanno risposto che dovevano attaccare la porta. Poi nel secondo tempo è andata bene, ci vuole anche fortuna. Mi piace il gruppo che ho, dialoghiamo molto. Serietà, responsabilità, siamo a buon punto. Dobbiamo costruire un futuro positivo. In mezzo ho cinque titolari: Joao Mario, Banega, Gagliardini, Kondogbia, Brozovic. Sceglierò in base alle caratteristiche che mi servono, schiero chi sta meglio. Duttilità? Mi fa molto comodo, sono tutti titolari. Juventus? Penso al Bologna e al Palermo. Solo così possiamo recuperare punti, rimanendo sempre concentrati".



L'emozione di Gaglia - Ecco le parole del nuovo centrocampista dell'Inter, dopo la sua prima gara ufficiale con la sua nuova maglia.