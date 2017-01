Allegri: "Ancora più uniti verso la leggenda"

"La sconfitta di ieri ci deve fare arrabbiare, ma esalterà il valore della nostra sfida: tutti insieme, ancora più uniti verso la leggenda!". E' il messaggio postato su twitter da Massimilano Allegri, all'indomani della sconfitta subita dalla Juventus sul campo della Fiorentina per 2-1.



Il quarto ko incassato dai campioni d'Italia in questa stagione ha riaperto il discorso Scudetto. Adesso la Juve, che deve recuperare la partita con il Crotone, è in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Roma e 4 sul Napoli. I bianconeri, mai sottomessi in casa, hanno evidenziato di non essere imbattibili in trasferta: le sconfitte sono arrivate a Milano, contro Inter e Milan, a Marassi contro il Genoa e a Firenze.