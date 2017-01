Juve: Bonucci accusa, Chiello: "Manca un Pogba"

Problemi caratteriali - Al Franchi la Juventus si è mostrata debole a livello mentale, per un tempo intero è stata dominata da un’ottima Fiorentina. La squadra di Paulo Sousa ha capito che quella di Allegri era vulnerabile e non ha perso occasione per approfittarne. I bianconeri con la loro sufficienza sono andati subito in difficoltà e non hanno reagito praticamente fino al secondo gol di Badelj. Limiti che si erano manifestati anche in Coppa Italia contro l’Atalanta, con Dybala e compagni che erano riusciti a strappare la vittoria arrancando nel finale e permettendo per due volte ai nerazzurri di rientrare in un match già chiuso. Male mentalmente, altrettanto tatticamente. Il ritrovato 3-5-2 scelto da Allegri ha fatto risaltare i problemi di una squadra limitata in tutti i reparti. La centesima partita della BBC non verrà ricordata con piacere dai tifosi della Juventus, le esclusioni di Rugani e Pjanic (risentimento muscolare) hanno sconvolto quegli equilibri che a fatica i bianconeri avevano trovato.



Centrocampo indebolito - Se la difesa ha dato segnali preoccupanti e l’attacco non ha espresso tutto il suo potenziale, il centrocampo è stato dominato dagli avversari: la Fiorentina ha toccato 181 palloni guidata da un ritrovato Borja Valero assoluto padrone di tutta la metà campo; la Juventus appena 85. I bianconeri dovevano "andare a comandare" ma hanno giocato in modo supponente e sono stati messi sotto sia tatticamente che caratterialmente. Marchisio, Khedira e Sturaro non sono riusciti ad imporre il loro gioco e la scarsa capacità di contenere i viola ha portato i bianconeri a subire 17 tiri in porta (record negativo di questo campionato). "Nella serie positiva dello scorso anno raramente Buffon si sporcava i guanti - ha dichiarato Chiellini nel post gara - abbiamo cambiato dei giocatori e oggi siamo una squadra come le altre. Noi non siamo abituati a perdere e in più abbiamo perso un giocatore come Pogba che era il LeBron James del calcio; anche quando non si vedeva era impressionante".