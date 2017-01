L'Inter "stacca" il Milan: solo sorpasso virtuale?

Fame di gol. E la differenza sostanziale tra le due squadre sta proprio qua: nelle ultime 6 giornate l'Inter è andata a segno 12 volte (subendo 2 reti), il Milan 4, incassandone 5 (con una partita in meno per l'impegno in Supecoppa, lo ricordiamo, che recupererà a Bologna l'8 febbraio). Ma se Icardi può anche permettersi di non timbrare il cartellino ogni santa domenica, lo stesso non potrebbe fare Carlos Bacca: senza il guizzo del colombiano i rossoneri soffrono, le reti di Bertolacci e Kucka hanno fruttato appena un punto (a Torino). Con Lapadula a secco dal Crotone e Niang non pervenuto (l'ultimo acuto del 16 ottobre al Chievo). Suso fermo all'Empoli (26 novembre) e Bonaventura che si esalta in coppa, ma manca all'appuntamento in campionato da 9 partite (l'1-0 da tre punti al Pescara risale al 30 ottobre). E Locatelli sta ancora esultando per il gol alla Juve...

Futuro. In questo senso gli ultimi giorni del mercato di gennaio saranno fondamentali in casa Milan, che si è già assicurato dall'Everton il talento del giovane attaccante spagnolo Gerard Deulofeu, recordman di presenze (32) e di reti con l'Under 21 spagnola (16). Potrebbe esserci con la Juventus mercoledì allo Stadium per i quarti di Tim Cup, altrimenti domenica pomeriggio a Udine. E i rossoneri non si fermeranno certo qui, in gioco c'è l'Europa, ma prima ancora un orgoglio tutto milanese.