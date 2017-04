Un nuova sconfitta, l'ennesima di una stagione davvero negativa, dopo il ko all’Adriatico contro la Roma (4-1 il finale) per il Pescara arriva adesso l’aritmetica retrocessione in Serie B. "I bilanci si fanno sempre alla fine, siamo retrocessi è vero, adesso giocheremo per non arrivare ultimi. La situazione era compromessa dall’inizio, se non si vince per 24 partite poi è difficile. Noi abbiamo sbagliato certe gare come ad esempio quella contro il Chievo e contro la Sampdoria, partite dove potevamo fare di più, non lo abbiamo fatto e adesso paghiamo", il commento di Zdenek Zeman nell’immediato post gara. Allenatore del Pescara che poi prosegue nella sua analisi: "Gruppo sopravvaluto per la categoria? Visti i risultati ottenuti penso di sì. Questa è una squadra formata da tanti giocatori esperti che magari non sono riuscito a far giocare, come ad esempio Gilardino. E noi in attacco abbiamo sempre avuto tanti problemi. Sconfitta di questa sera? La Roma è una grande squadra, noi adesso non lo siamo, abbiamo preso tre gol in contropiede e questo non è mai positivo".