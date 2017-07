Parola ai nuovi

Tra i più acclamati anche i nuovi in gruppo, Gonalons e Karsdorp. Il francese: "Grazie a tutti per questa accoglienza, grazie anche al mister e a Monchi per la fiducia, spero di ricambiare e vincere dei titoli qui a Roma. Forza Roma. Mi dispiace molto per l’Europa League, anche noi ci tenevano ad andare avanti e vincere. Vi posso assicurare che è stato molto difficile affrontare la Roma, ora spero di vincere qui”. L'olandese ex Feyenoord: "Sono felicissimo di stare qua. Mi sento bene nonostante l’intervento, le cose andranno sempre meglio. Non vedo l’ora di iniziare".

Di Francesco e Monchi

A fine serata hanno parlato ai 1000 tifosi anche altri due nuovi, l'allenatore Eusebio Di Francesco e il ds Monchi. L'ex Sassuolo: "Ringrazio tutti per come sono stato accolto. Dico che la Roma trasmette emozioni uniche, parlare di sogni nel cassetto, il mio obiettivo era questo, per adesso ho ottenuto questo il secondo è conquistare qualcosa. La gente si aspetta di più come giusto che sa abbiamo una rosa di giocatori importanti e ora il direttore completerà l’opera. In questi giorno ho fatto i complimenti a questi ragazzi, l’atteggiamento, il modo di porsi ci deve accompagnare per tutto l’anno". Prime parole in italiano per il direttore sportivo ex Siviglia: "Per me oggi è un giorno importante, perché è la prima volta che parlo pubblicamente in italiano. Ringrazio il Sindaco di Pinzolo e il Trentino per l’ospitalità. Voglio ringraziare anche tutti voi (pubblico, ndr). Avete fatto molta strada per essere qui oggi. Voi siete la nostra forza, il segreto sarà camminare insieme. Forza Roma".