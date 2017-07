Mancano molti big, ma quante promesse!

Alla seduta odierna hanno preso parte tutti i giocatori già rientrati dalle vacanze. Si è visto in campo Sami Khedira tra i "big", tanti giovani tra i quali il prometente Kean Bioty ma anche Rolando Mandragora, reduce dal Mondiale Under 20, così come Riccardo Orsolini acquistato dall'Ascoli e Rodrigo Bentancur verso cui si nutre molta curiosità. La squadra, come detto, ha dato vita a lavori diversificati in gruppi che, a turno, hanno lavorato su attivazioni fisiche, corsa e pallone per riprendere confidenza con le idee e i principi di gioco.