JEISON MURILLO (INTER). La tentazione era nominare uno tra Gonzalo Rodriguez, capitano involuto e ai saluti con la Fiorentina, così come Nikola Maksimovic non pervenuto al Napoli. La pessima stagione dell'Inter, tuttavia, riserva una maglia in difesa al 25enne colombiano sul piede di partenza: dimenticate la prodezza in rovesciata in Coppa Italia, unico squillo di un campionato dalle tante ombre. Dov'è finito il centrale esplosivo apprezzato un anno fa? Persino in Europa l'abbiamo visto capitolare senza appelli