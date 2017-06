Allenatore: MASSIMILIANO ALLEGRI (JUVENTUS). Poche storie, quando si sfiora un triplete come nel suo caso, portandosi a casa Scudetto e Coppa Italia (per il terzo double di fila), arrendendosi solo in finale di Champions. Tatticamente superiore nel doppio scontro con il Barcellona, il suo capolavoro è il cambio di modulo (“trasformando” Mandzukic per far convivere tutte le stelle) con cui ha ridisegnato la Juventus - Juve rientrata a Caselle, i tifosi applaudono: "Grazie ragazzi!"