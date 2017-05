Da Morata a Biglia, il mercato rossonero

Dopo Musacchio , adesso Kessié: entra sempre più nel vivo il calciomercato del Milan. L’ad rossonero Fassone d’altronde è stato chiaro: "Vedrete i nomi nuovi. Ci stanno mettendo a disposizione un budget importante, ma dobbiamo cercare di spenderlo bene. E' possibile che uno o due giocatori di livello possano arrivare. Per la difesa prenderemo due giocatori nuovi, ci saranno innesti in tutti i reparti". Perché dopo aver puntella difesa (Musacchio, in attesa di definire col Wolfsburg l’affare Ricardo Rodriguez) e centrocampo (Kessié, ma sempre viva la pista Biglia ), il Milan adesso guarda in attacco. L’obiettivo dichiarato della società è quello di regalare a Montella un top player nel ruolo di centravanti, tante le trattative portate avanti dal club con Alvaro Morata in cima alla lista dei desideri (Aubameyang e Belotti altri nomi 'caldi'): per lo spagnolo sembra aumentare l’ottimismo, affare che potrebbe entrare nel vivo dopo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.