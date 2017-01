Pogba: "Real o Barça? United scelta di cuore"

Cuore United - Un vuoto che in casa Juventus non è ancora stato colmato, Paul Pogba torna a far parlare di sé. Se, subito dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Giorgio Chiellini ha rimarcato ancora una volta quanto il centrocampista francese manchi alla formazione bianconera, adesso a parlare è proprio Pogba. A cui, però, la Juventus non sembra poi mancare così tanto. "Avrei potuto firmare per il Barcellona o per il Real Madrid, ma sono venuto allo United per una scelta di cuore: voglio vincere qualcosa con questa maglia. Io non penso ai soldi, sono venuto qui per giocare a calcio", le parole rilasciate dal centrocampista a Sfr Sport. Che in estate ha saluto Torino e la Juventus per tornare a Manchester: 105 milioni di euro più 5 di bonus, la cifra record versata dalla United nelle casse bianconere. Un’offerta irrinunciabile, arrivata al termine di una operazione condotta da Mino Raiola, manager del francese.