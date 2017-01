Mercato, Juventus sempre vigile su Luiz Gustavo

Bianconeri vigili sul brasiliano - Sfumato Witsel, i nomi che potrebbero piacere alla società piemontese sono sempre gli stessi: Tolisso del Lione, N’Zonzi del Siviglia e quel Luiz Gustavo già corteggiato nei mesi scorsi ma poi rimasto al Wolfsburg. La Juventus non ha fretta di muoversi, come ha confermato anche lo stesso ad nel pomeriggio, ma al momento la pista che sembrerebbe più percorribile pare quella che porta a Luiz Gustavo: un giocatore di esperienza e di carattere, che potrebbe eventualmente giocare in Champions e che - come ha dichiarato lui stesso - sarebbe pronto a valutare una possibile partenza a gennaio. In più il brasiliano ha anche passaporto comunitario (tedesco).



Nessuna mossa ufficiale - Va però precisato che i bianconeri non hanno al momento fatto alcun passo concreto, non c’è nessuna trattativa e nessuna offerta ufficiale. In ogni caso, però, Marotta e Paratici rimangono vigili, continuando a valutare la situazione. Capitolo centrocampo a parte, un nome che la Juve continua a seguire è quello di Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997 ora all’Ascoli. La società che ne detiene il cartellino domani incontrerà le varie squadre pretendenti: al momento il Napoli è più avanti nella corsa al calciatore grazie all’ultimo rilancio fatto, ma i bianconeri non mollano il profilo del giovane giocatore e continuano a pensare di poter portare avanti la trattativa insieme all’Atalanta. Si attendono eventuali novità nelle prossime ore.