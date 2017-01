Calciomercato, punto Roma: da Defrel a Sadiq

Giorni importanti per la Roma, giorni di calciomercato. E' caccia all'esterno d'attacco: diversi obiettivi sul taccuino della società, ormai noti a tutti. Da Musonda a Feghouli, passando per Jesé Rodriguez del Psg. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Gregoire Defrel, classe '91 in forza al Sassuolo (6 gol in 13 presenze stagionali). Operazione difficile, ma la Roma ci prova. E oggi se n'è parlato a Milano. Giornata di incontri, Baldissoni e Massara stanno valutando diversi affari. Oltre a Defrel, c'è da monitorare la situazione di Umar Sadiq, attaccante classe '97 in prestito al Bologna. Soltanto 5 presenze fin qui per il nigeriano, poche. La Roma vuole cercare una soluzione ma al momento resta in rossoblù. E Krejci? Dell'esterno non se n'è parlato, nessun contatto. La Roma scruta, osserva, punta. Florenzi - al momento ai box causa infortunio - dovrebbe tornare il 15 febbraio, quindi se i giallorossi dovessero trovare un esterno andrebbe bene, a patto che non sia un giovane da formare. Servono giocatori pronti. Prima la sfida dell'Inter in Tim Cup, poi il ritorno nella Capitale. Questo il programma di Massara e Baldissoni, pronti a valure ogni singola opzione di mercato. Tra entrate e uscite.