Congelato il blitz a Madrid

Il Milan ha percepito difficoltà, è chiaro. Forse legate allo stesso giocatore e ai suoi numeri col Real Madrid (quest'anno ha segnato 20 gol in 43 presenze, non essendo mai titolare fisso). Questioni di statistiche, dati. Segnali di come i Blancos puntino molto sul giocatore, reduce tra l'altro da due anni con la Juve in cui ha segnato 27 reti. Trattativa rallentata quindi, il blitz a Madrid è stato congelato (per ora). E alcune azioni che i rossoneri avrebbero dovuto fare nelle prossime 48 ore sono state annullate. Serve ancora tempo, pazienza, un po' di chiarezza per capire il futuro di Alvaro Morata, ormai l'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan.