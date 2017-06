Milan-Conti, forse ci siamo davvero. E a confermarlo è stato lo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi, che al termine dell'incontro col presidente Percassi ha parlato così la scelta del ragazzo, pronto a sposare definitivamente la causa del Milan: "Conti non andrà in ritiro con l’Atalanta - spiega l'agente - ora il giocatore vuole il Milan, a Bergamo ha chiuso. Percassi mi ha detto che ha un'altra offerta super per Conti, ma noi vogliamo i rossoneri".

Volonta chiara: "Vogliamo il Milan"

L'accordo era già stato trovato da diverse settimana, ormai manca solo quello con l'Atalanta, che tra l'altro si era anche indispettita per il comportamento di Andrea Conti. Le parole dell'agente, però, sono chiare. Dirette. Volte a comunicare l'intenzione di lasciare i nerazzurri ed iniziare una nuova sfida personale, specie dopo la super stagione di quest'anno: "Andrea vuole il Milan perché è la squadra che dal primo minuto ha mostrato grande interesse - continua Giuffredi - ha le idee chiare e ha voluto il ragazzo a tutti i costi". Manca solo l'intesa tra club: "Ora l’ultimo passo deve farlo il Milan con l’Atalanta trovando l’accordo".