Dopo aver avviato un'inchiesta a inizio maggio, la Fifa dà seguito alle proprie azioni e conferma di aver aperto un vero e proprio procedimento disciplinare contro la Juventus per la cessione di Pogba allo United. Se l'iniziativa dovesse accertare qualche colpa o infrazione da parte dei bianconeri, il rischio per la Juventus potrebbe essere anche quello di una sanzione pesante come il blocco del mercato. La notizia arriva da Espn che riporta il virgolettato di un portavoce ufficiale della Federazione Internazionale: "Possiamo confermare che è stata aperta una procedura disciplinare nei confronti della Juventus. Non possiamo fare ulteriori commenti dato che la procedura è in corso. Possiamo confermare che non sono state aperte procedure nei confronti del Manchester United”.