Szczesny è tornato all’Arsenal ed è in attesa di conoscere il suo futuro, Momo Salah è andato a Liverpool e Manolas è sempre più vicino allo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Tre cessioni pesanti per la Roma, ora concentrata sul mercato in entrata per regalare altri rinforzi a Di Francesco dopo Hector Moreno. Ed il prossimo acquisto sarà Rick Karsdorp, terzino classe 1995 di proprietà del Feyenoord. Il calciatore olandese ha già detto sì alla Roma, raggiunto l’accordo totale sul contratto. La dirigenza giallorossa dovrà ora convincere il Feyenoord, trovando l’intesa per la cessione del cartellino del terzino. Ed è imminente il blitz di Monchi e Baldissoni, che presto voleranno in Olanda per andare a chiudere l’operazione Karsdorp. Secondo rinforzo in arrivo, quindi, per i giallorossi: sarà il terzino olandese il nuovo acquisto per Di Francesco dopo Hector Moreno.

Tutte le operazioni dei giallorossi

Il mercato della Roma, ovviamente, non finirà qui. Tante le operazioni ancora in piedi. A partire dalla porta, con Skorupski che potrebbe decidere di andare via per non fare da secondo ad Alisson. Il polacco, però, viene valutato 10/12 milioni, soltanto di fronte a quest’offerta la Roma lo lascerebbe partire. In caso di cessione di Skorupski, si penserebbe a Diego Alves del Valencia per la sostituzione. Dopo Hector Moreno e Karsdorp, il terzo rinforzo per Di Francesco sarà certamente Pellegrini: il centrocampista firmerà al ritorno dall’Europeo under 21, ritrovando l’allenatore dopo l’avventura al Sassuolo dello scorso anno. In difesa, invece, interessa Juan Foyth dell’Estudiantes. La Roma ha già presentato un’offerta di 6,5 milioni per il classe ’98, che però ha un impegno con l’Atletico Madrid. Piace anche Jean Seri del Nizza, ma i francesi vogliono almeno 35 milioni per il centrocampista ivoriano.