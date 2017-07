Scambio Ibra-Eto'o: il grande affare di Moratti

Il piano di Raiola

In realtà Raiola sta tessendo alla sua maniera: parla con Laporta, che non ha mai nascosto l’interesse del Barcellona per Ibra, poi con Moratti e, appena fiuta un’apertura da parte del presidente interista, mette in atto il suo piano. Telefona a Begiristain, che stava rientrando con Laporta dall’Ucraina dopo aver trattato Chygrynskiy, e gli suggerisce di fare scalo a Milano e presentarsi a casa di Moratti. “Se bussate, credo che potrete trovare un accordo su Ibrahimovic”. Il ds del Barça segue il consiglio e, alla sera, i due presidenti si sono stretti la mano. Fine del tormentone.

Nel frattempo, l’Inter è in tournée a Los Angeles e tutto lascia pensare che Zlatan non si muoverà: il club ha già in mente di affidargli la maglia numero 10 per la stagione che verrà, Mourinho studia i nuovi schemi. Lui, però, risponde con il mal di pancia. Fisicamente è lì, con i compagni, ma con la testa è già al Barcellona. Quando Raiola chiama per dirgli che è fatta, Ibrahimovic si sente improvvisamente più leggero: con la maglia numero 10 sulle spalle trascorrerà soltanto 90’ in panchina durante un’amichevole con una squadra messicana, a Los Angeles (Mourinho è stato informato dell’imminente cessione e non lo fa giocare per non correre rischi).