Un sogno pronto a trasformarsi in realtà…

"Per me il Milan sarebbe un sogno e spero di poter vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Non so quando si chiuderà, non dipende da me, ma per firmare sono disposto anche a non andare in vacanza", parola di Andrea Conti. Nella tarda serata di martedì l’esterno destro classe 1994 dell’Atalanta aveva ancora una volta ribadito la sua volontà di trasferirsi al Milan, un desiderio adesso mai così vicino a trasformarsi in realtà. Arrivato il via libero definitivo dell’Atalanta, per Conti adesso il futuro si tinge di rossonero: giovedì i test atletici a Milanello, nella mattinata di venerdì, invece, le visite mediche alla clinica 'La Madonnina' (inizio previsto alle ore 8) e a seguire la firma sul contratto. Per Conti, il sogno rossonero è a un passo dal trasformarsi in realtà.