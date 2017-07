"Servono ancora un vice Dzeko e due esterni d'attacco di cui uno mancino che possa partire da destra". Appena due giorni fa Eusebio Di Francesco aveva parlato chiaro ai nostri microfoni, esprimendo senza troppi giri di parole le sue richieste di mercato alla società. Almeno tre attaccanti, per dare fiato e respiro a Perotti, Dzeko ed El Shaarawy, attualmente le uniche tre punte in rosa. E allora ecco che, dopo aver chiuso per il talentino classe ’97 Cengiz Ünder, soprannominato il Dybala turco, prelevato dal İstanbul Başakşehir per 13 milioni di euro, la Roma prosegue i contatti col Sassuolo per portare a Trigoria quel Gregoire Defrel da tempo obiettivo dei giallorossi e guidato proprio da Di Francesco nelle ultime due stagioni. Un vice Dzeko che all'occorrenza può giocare anche sull'esterno, perfetto dunque per le esigenze di un allenatore che chiede tanto ai propri attaccanti e deve per questo alternarli spesso anche all'interno delle stesse partite.