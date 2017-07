La Roma ha piazzato il 7° colpo. I giallorossi hanno ufficializzato l'ingaggio a titolo definitivo di Aleksandar Kolarov, terzino sinistro classe '85, che arriva a titolo definitivo dal Manchester City. Nelle casse degli inglesi finiscono 5 milioni di euro, mentre il serbo ha sottoscritto un contratto triennale da 2,5 milioni a stagione. Kolarov va a coprire il buco sulla fascia sinistra lasciato dalla partenza di Mario Rui verso il Napoli e sarà il titolare nell'11 di Di Francesco, in attesa del ritorno dell'infortunato Emerson Palmieri, con cui poi si andrà a giocare il posto. Per il serbo si tratta di un ritorno nella capitale: aveva infatti giocato con la maglia della Lazio tra il 2007 e il 2010.

“Sono molto contento di essere qui”, ha dichiarato Kolarov. “Darò più del 100% alla Roma, il mio obiettivo è sempre uno: vincere”.

“Aleksandar è un calciatore con grande esperienza e che può dare da subito il suo contributo per il Club”, le parole invece del direttore sportivo Monchi. “Penso che con lui cresceremo sia dentro sia fuori dal campo. Desidero ringraziarlo per il suo entusiasmo e per la volontà dimostrata di venire alla Roma”.