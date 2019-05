Giocare con il cognome di Roberto Botta è fin troppo facile. Botta, botte, colpi, calci che dovranno essere tanti, forti e soprattutto precisi al World Taekwondo Grand Prix, dove il 23enne campano sarà tra gli azzurri convocati per l’appuntamento di Roma - dal 7 al 9 giugno - e dove vorrà riscattare la recente eliminazione ai Mondiali - ai quarti nella -80 Kg - contro Telikostoglu in un incontro ribaltato dal greco a soli due secondi dalla fine. Ma Roberto da Mercato San Severino guarda avanti, guarda a un sogno a 5 cerchi perché, come lui stesso ha detto, nessun ricordo lo ha mai abbattuto quanto la qualifica olimpica del 2016. Botta sa che i giochi sono aperti per raggiungere i Giochi di Tokyo. Nella tappa italiana del World Gran Prix, prima delle 4 in calendario, riflettori puntati anche su Simone Alessio, che ai Mondiali l’oro lo ha vinto nella -74 Kg e Vito Dell’Aquila nella -58 Kg. In totale fanno 14 azzurri che al Foro italico, assieme ai migliori taekwondoin del ranking, sono pronti a mettersi in marcia verso le Olimpiadi.